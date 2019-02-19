17歲俄仔嚴重抑鬱　發文「嘲笑我」望結束生命　網民打氣救一命

抑鬱症患者承受的痛苦，既是「無樣睇」，其他人不容易明白。俄羅斯一名網民日前於討論區Reddit「Roast Me版」發帖，自稱「我是一個患嚴重抑鬱的17歲少年，給我一個理由去結束一切」，並叫大家狠狠地嘲笑自己。該園地的網民以言論尖酸刻薄見稱，發帖者都會被網民從各方面攻擊嘲笑，但這個帖文一出，網民竟紛紛留下充滿愛的留言，令俄仔感到非常窩心，更令其他亦受抑鬱症困擾的網民感受到人間有愛。

一名俄羅斯用戶「u/MufasaQuePasa」近日發帖，要求網民嘲笑他，好讓他能下決心一了百了，「我是一個患嚴重抑鬱的17歲少年，給我一個理由去結束一切」。（Reddit截圖）

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Reddit討論區的子版之中，「Roast Me」版是給網民挑戰自己的自信及幽默程度，發帖人會先拿著一張寫上「r/RoastMe」的紙，證明他們是自願被嘲笑而不是被別人陷害，其他網民就會從全方位角度，如樣貌、行為、衣著、髮型，盡情地嘲諷相中人，從中尋找樂趣。

俄羅斯用戶「u/MufasaQuePasa」近日發帖，貼出自己的相片，要求網民儘管嘲笑自己，好讓他能下決心一了百了，「我是一個患嚴重抑鬱的17歲少年，給我一個理由去結束一切」。不過，網民不但未有如常用言語欺凌樓主，更集體收起平日「酸爆」的一面，留言鼓勵樓主及阻止他自殺，當中更有不少留言者稱自己或家人都是抑鬱症過來人，故明白樓主的心情，希望證明人間處處有溫情。

網民窩心留言：人真的沒有那麼糟！在歷史上的災難中，不管是天災或是人禍，你總會看到有人願意提供幫助。或許不完美，但總會有人挺身而出。你應該出門走走，在人們面前摔一跤，去醫院看看一次工作13個小時、只為救人的護士。人性的基礎是互相幫助，祝你有非常美好的一天，兄弟。

「人真的沒有那麼糟！在歷史上的災難中，不管是天災或是人禍，你總會看到有人願意提供幫助」。（Reddit截圖）

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亦有網民用輕鬆愉快的語氣為樓主打氣：

「兄弟，你好一點時再回來吧，那時才是我們真正嘲笑你的時候。」（Reddit截圖）

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