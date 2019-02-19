【大洋蔥】去世爺爺衣櫃藏秘密　打結襯衫竟然「抱」著......

台灣一名網友在Facebook群組中的一則貼文成了催淚彈，貼文附有一張圖片，留言寫道：「我爺爺在幾個月前離世了，這是我第一次去他的房間，卻發現他一直把奶奶的婚紗掛在家裡。」

「我怕來不及，我要抱着你……」歌曲《至少還有你》深情款款的歌詞，竟如此適用在該名網友貼出的一張相片上，相中一件紫色的襯衫，雙袖打結，將一襲婚紗僅僅「擁抱」著，無需言語，這愛的證據已令人鼻酸。

原來網友的爺爺在幾個月前去世，直到最近才再次進入爺爺房間，沒想到無意間打開衣櫃，竟發現這一幕動人場景——爺爺生前一直將奶奶的婚紗掛在衣櫥內，好好珍藏，最令人動容的是，爺爺竟將襯衫的袖子打結，像是仍環繞着嫁衣的主人。

簡簡單單的一張圖，背後蘊藏着無限的愛意。網友們看完後紛紛表示，「秒催淚…願爺爺奶奶來世還能繼續相愛」、「他們一定能在天堂相擁」、「現在抬頭也許看不到滿天星光，但我知道妳一直都在」；有留言形容這就是真愛，「老一輩的男人都很癡情」。

鶼鰈情深確是令人動容，早前在澳洲也有一對老夫婦也感動了不少人。92歲的法蘭西斯（Francis Ernest Platell）與90歲妻子諾瑪（Norma Platell）在今年1月手牽手迎接死亡，相繼在幾分鐘內過世，之後甚至連醫生都無法判斷誰先離開；今個月本來是二人結婚70周年紀念，雖未能慶祝，但攜手離世也算是愛情的最好見證，甚至被網友形容為「最完美辭世」。