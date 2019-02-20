愛心捐衣牆變搶衣牆　河南大叔大媽瘋搶舊衣賣錢　甚至大打出手

環保潮流帶動下，許多人都會將仍能穿的舊衣捐出，讓有需要的人受助。河南亦出現「愛心捐衣牆」，讓人將舊衣掛在架上，其他人有需要就拿下取用。惟捐衣牆卻引來多個貪小便宜的大叔大媽，守在牆旁，見衣服就搶，再拿到附近回收店變賣以賺取金錢，有附近的清潔工人更曾見過有人為搶衣服而大打出手，令愛心牆完全脫離鼓勵人行善的原意。

愛心牆前近來多了一群大叔大媽，像人牆一樣圍在衣架前，一有人放下衣服，就爆發搶戰，最後將搶得的衣服帶到附近的舊衣回收店變賣。（梨視頻片段截圖）

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河南嵩縣街上有一道「愛心捐衣牆」，牆上設有兩排衣架及多個籃子，原意是讓附近居民將整潔而沒有破損的衣物，掛到牆上或放在牆前，讓有需要的人取走使用。牆上有寫明，「需要一件只取一件，也為別人留下溫暖，讓愛心一直延續」。

不過愛心牆前近來多了一群大叔大媽，像人牆一樣圍在衣架前，一有人放下衣服，就爆發「搶」戰，最後將搶來的衣服帶到附近的舊衣回收店變賣。有回收店指，一斤的夏天衣服都只值3毛錢（即不到0.4港元），而秋冬季的衣服一斤更只值一毛錢，亦曾收過從愛心捐衣牆搜來的衣服，「有衣服就收，誰管是哪兒來的衣服」。

牆上有寫明，「需要一件只取一件，也為別人留下溫暖，讓愛心一直延續」。（梨視頻片段截圖）

即使利潤微薄，大叔大媽都絕不放過一分一毫，不放棄此無本生利的機會。有附近的清潔工人更曾見過有人為搶衣服而大打出手，亦有想拿衣服穿的老人慨嘆，「根本搶不過年輕的」。

原來內地多個城市都曾設置過愛心牆，如昆明、長沙、廈門等，惟大多都被當地執法部門取締，有的是因為違反環境衛生，有時是因為太多人將愛心牆當舊衣垃圾牆，被清潔人員直接移除。

有內地網民認為，不少地方的人民質素仍有有待提高，「看到有便宜先佔再說」、「已經不是窮不窮的問題」，亦有網民指不止是舊衣牆出問題，「我家附近有素食館每天中午捐20份午餐給老人，每天打架，挺心酸的」。

（中新社）