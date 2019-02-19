繼中大出現內地「鴨仔團」湧入飯堂跟學生爭位後，香港大學位於莊月明樓文娛中心的學生飯堂亦被攻陷！近日有港大學生投訴，指午飯時間在該處發現不少內地旅客，一位難求，怒斥「做大陸人定hku人生意？」有學生見狀即建議校方可於繁忙時間檢查學生或職員證，才能進入飯堂。 港大發言人回覆《香港01》查詢時，強調校園內之食肆主要服務大學的教職員及學生，已敦促承辦商提醒食肆員工，在繁忙時段可要求顧客出示大學相關證明文件以核實身份。

近日有港大生投訴學生飯堂被內地旅客佔據，令他一位難求。（fb專頁「HKU Secrets」圖片）

該港大生不滿在午飯繁時間，校內飯堂被內地旅客霸佔。（fb專頁「HKU Secrets」截圖）

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一名網民昨日匿名在facebook專頁「HKU Secrets」發文，稱昨日（18日）下午一時多，到莊月明樓文娛中心學生飯堂（CYM Canteen）用膳時，發現飯堂內有不少內地遊客。他指午飯時間本來已難找到空位，現在更是「成兩張枱比大陸人霸Ｘ曬」，質疑校方未有優先服務港大學生及職員，「cym你做大陸人定hku人生意？」怒斥「等得位嚟我都上堂啦！」

從他上載的照片所見，至少有1名成人及9名小孩懷疑是內地人，小孩在座位上打機及休息，而該男子則正為2名女孩拍照留念，桌上未見有任何購自飯堂內的食物。

不少網民見狀紛紛表示不滿，有人建議校方可於繁忙時間檢查學生或職員證，才能進入飯堂，又舉例北京清華大學、北京大學，都需要學生帶證入飯堂，認為港大可傚法。而fb專頁「SU小食神」亦留言指，以往學生會飯堂（SU Canteen）由早上11時半至2時半只服務港大學生及職員，「試過有幾次畀啲遊客問可唔可以搭單幫佢買，我直接叫佢哋走」。

港大發言人回覆《香港01》查詢時表示，香港大學校園內之食肆主要服務大學的教職員及學生。大學一直與各膳食承辦商溝通並且跟進，於繁忙時段食肆職員可要求顧客出示大學相關證明文件以核實身份，校方已敦促承辦商提醒員工嚴謹執行，以確保校內食肆提供予大學成員之膳食服務不受影響。發言人又稱港大是一個開放校園，但不支持任何商業性質的校園參觀活動。