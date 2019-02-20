女友爸媽給兩封130元利市　網民創意競猜含義　最後答案估你唔到

正月十五剛過，不少人已急不及待拆開戰利品，以點算利市數額。有網民facebook分享戰績，其女友父母給了兩封價值130元的利市，令他覺得感到有些「唔對路」。帖文引起熱議，網民齊齊競猜利市含意，答案勁有創意，「話你一生都係零呀」、「叫你放生個女仔」、「百三，白生，叫你生女啊」等。最終樓主透過女友了解，原來竟是叫他們「快點結婚」，老人家心意果然難以猜透。

有網民昨日（19日）在facebook分享戰績，只見其女友父母給了兩封價值130元的利市，令他感到有些「唔對路」。（fb「巴打絲打 Facebook Club」截圖）

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有男網民昨日（19日）在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發文，指按照傳統，在年十五拆利市，結果見到女朋友父母給子兩封130元、即總值260元的利市，「好似feel到有啲唔對路」。從圖片可見，紅色的利市封內藏有一張100元、一張20元及一張10元紙幣，共130元。

網民創意競猜：

+ 6 + 5 + 4

非一般的利市組合瞬間成為網上熱話，不少人都好奇當中含義，亦有網民絞盡腦汁競猜其女友父母心意，「一夜夫妻百二元，加通脹，啱數」、「包羅萬有呀！咁都唔明」、「130，一生零，即暗示閣下成世人乜都冇」、「有咩留返拜山（百三）先講」、「兩封二百六，串緊你二打六」等等。

最後答案竟然是無厘頭的「快點結婚，生生猛猛」……（fb「巴打絲打 Facebook Club」截圖）

有人認真討論其他可能，指其媽媽會封110元給自己，「佢話封110係有出頭既意思，但130唔知係咪一樣呢」，另有人問女友是否水上人，「因水上人傳統係有大有細意思」。有網民則認為多少錢都是一種祝褔，不需要過份敏感。

有網民在大年初一在fb貼圖，表示收到101元的利巿，質疑是否「擺明玩嘢」？（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」截圖）

樓主留言指自己原估計是「百三百三，快生快生」，想不到一眾網民可以想出這麼多其他意思。不過即使網民猜想有多創意，似乎也摸不清老人家的想法，樓主其後託女友查出真相，對方父母竟回答是希望他們快點結婚，「130喺佢哋的意思是生生猛猛」。