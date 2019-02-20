台灣牛肉麵店超創意橫額　內容極坦白笑爆網民

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開店做生意就是希望客源不絕，廣告是最好的行銷方式之一，許多店家會用趣味式布條掛在店門口，藉此吸引民眾目光。

有民眾在臉書「爆廢公社」分享一張照片，一家牛肉麵店門口掛了一條寫著「進來吃個麵吧，否則我們倆都會餓死！」的布條，讓網友看了笑說「很貼切」。

一家牛肉麵店掛的廣告布條太過吸睛，網友大讚有創意。 （爆廢公社FB）

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這家牛肉麵店開在一棟大樓的一樓，外觀看起來非常乾淨整潔。民眾拍照的時候或許是過了用餐時間，所以店外店內並沒有看到有客人，而且立型看板也收進店內，有可能是店家休息時間。

網友留言大讚店家「有創意」，還有人開玩笑的說「餓就吃牛肉麵啊」、「這麼直白好嗎？」、「請外送，謝謝」。

這樣的案例還不少，例如上星期西洋情人節時，有民眾拍到一攤賣三明治的路邊攤掛出「歡慶情人節，凡情侶一同前來消費（沒有優惠）」的布條；也有緊鄰的兩間店家會在自家店門口掛布條，然後互相稱讚對方，達到異業合作的效果。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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