連登仔第一次食15蚊頹飯　肉臊黑豆花嚇親網民：食水泥？

在相機食先的年代，食物的賣相變得愈來愈重要。近日有網民在討論區分享首次食15元飯盒的經驗，指飯盒中有黑豆花、肉燥、腸仔和鴨胸片等材料，且飯量很多，味道卻很清淡。然而創新不是人人可接受，不少網民看到黑豆腐花撈飯的相片後表示驟眼看似水泥，賣相不好不開胃；不過亦有網民表示味道還好，而且豆腐花比餸汁撈飯更健康，「15蚊食得飽算係咁」。

網民表示灰色的黑豆花撈飯驟眼看似水泥。（「連登討論區」圖片）

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樓主在連登討論區以「第一次食$15 的飯盒」為題發帖，指太太買了一個15元的飯盒，內有黑豆花一堆、1條腸仔、3片鴨胸片、約2至3湯匙的肉燥、5至6片菜和大量飯，表示「味道好清淡，基本上係少油少鹽少糖」。從上傳的相片中可見，大量灰色黑豆花覆蓋白飯，只露出部分腸仔和肉燥，賣相十分特別。

灰色的水泥。（視覺中國/GettyImages）

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帖文引起網民關注，不少人負評這個飯盒，表示黑豆花第一眼看以為是水泥，賣相欠佳，「如果食落好食 都唔多開胃」、「果pat汁真係敗筆嚟，幾好食都好令人冇晒食慾」；有人則認為味道未必如賣相般差，「其實味道還好，15蚊食得飽算係咁」，又指老一輩喜歡吃豆腐花撈飯懷舊，而且比餸汁撈飯更健康，對於老人家來說質地易入口。

（「香港討論區」、「連登討論區」）