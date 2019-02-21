台婆婆憂頸巾有虎煞到孫仔　阿女一睇笑爆：兒童界一哥嚟㗎！

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台灣一名女網友在臉書分享趣事，她表示母親收到了一條圍巾想送給孫子，但母親卻擔心的表示，「因為是虎，有可能我孫子會被煞到」，沒想到女網友一看，圍巾上的「虎」，竟是卡通人物「巧虎」（另譯「虎次郎」），讓她不禁笑稱，「老一輩的都這樣可恨又可愛嗎？」

母親口中的「虎」原來是巧虎（虎次郎）！（爆怨公社FB）

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女網友在《爆怨公社》發文分享，近日她接到母親的電話，母親在電話中表示，「女兒啊，媽媽的朋友送條圍巾要給我孫子，可是我覺的不妥，因為是虎！有可能我孫子會被煞到耶！」

女網友打開圍巾一看，才發現母親口中的「虎」，竟然是兒童界一哥「巧虎」，令她忍不住爆笑表示，「當我知道是巧虎時，我快笑死，老一輩的都這樣可恨又可愛嗎？」

有趣的內容也逗樂不少網友，「從沒想過巧虎會煞到」、「小朋友的偶像欸！不會煞到！」、「趕快好好介紹兒童界一哥，給阿嬤認識一下」、「媽媽千拜託萬拜託，敵不過巧虎一句話」。也有網友認為，「應該是無稽之談」，原PO則回應表示，「老一輩的動不動就要帶小朋友收驚之類的」，才會令她覺得好氣又好笑。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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