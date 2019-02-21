【多圖】台灣美女醫生爆紅　網民讚「三大要素」全中：很想看醫生

看醫生不少人都可免則免，但如果醫生是一名美女，想法可能會有不同。台灣討論區近日流傳數張「正妹復健師」的照片，指她短髮、皮膚白、身材纖細之餘仍然十分豐滿，可謂三大要素全中，但不知道她的IG，希望有消息的網民可以幫忙一下。網民當然未令人失望，瞬間「起底」得知這名美女妹復健師的名字是劉必涵，又名「美力牛醫師」，不時在facebook上分享健康知識及自己的生活照。

劉必涵除了在專頁上分享健康知識之外，亦會分享自己的生活照。（fb專頁「美力牛醫師 劉必涵醫師」圖片）

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劉必涵現在屏東一間醫院的復健科工作，設有自己的fb專頁「美力牛醫師 劉必涵醫師」，從事醫療工作的他，專頁一大重點之一當然是分享健康資訊，她亦會利用自己的人氣進行慈善活動的宣傳，募集網民支持。她並亦會在專頁上分享自己的生活照，除了工作及做運動外，偶爾亦會有一些性感照片。

不少人都讚劉必涵很漂亮，亦有人表示她是一名好醫生。（fb專頁「美力牛醫師 劉必涵醫師」圖片）

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事實上，劉必涵的專頁不時都會有支持者留下有關健康的問題，劉必涵亦會一一細心解答，提醒他們注意事項。不少留言都覺得劉必涵是一名好醫生，「細心檢查和很有耐心傾聽」、「優質又聰明的女醫師喔」。

對於突然爆紅，劉必涵直言自己受寵若驚。不少網民都大讚劉醫生「很美」、「比例很好」，又稱突然很想去看醫生，更有人笑指可以將自己的腳打斷，讓劉醫生為自己安排復健。

（綜合）