結婚70年未分開過　遭騷擾叫救命「太大聲」　老人院禁89歲翁探妻

英國甘士比（Grimsby）一名老翁與妻子結婚70年，從沒一天分開；妻子搬到老人院後，他風雨不改每天去探望。然而，老人院近日以老翁「嘈吵、發脾氣和胡亂罵人」為由，禁止他探訪，思念妻子的他只能在門外舉起標語發起「一人示威」抗議。

院友拍門大叫騷擾 老翁叫救命反被指「太大聲」

靠輪椅代步89歲的丹尼爾斯（Dennis Daniels）周二（19日）開始，拿着一個自製的大型標語牌，坐在專門照顧失智症患者的「碼頭護老院」（Anchorage Care Home）門外抗議。

他的妻子多琳（Dorine Daniels）長期住在護老院，丹尼爾斯每天都會探望她，但據稱數月前開始有一名院友不斷騷擾他們。

在周一（18日）晚上，那名院友突然大力拍打多琳的房門，還對着她大叫，丹尼爾斯高聲呼救，但過了好幾分鐘都沒人前來幫忙。

更令他意外的是，安老院負責人事後竟然指責丹尼爾斯「嘈吵、發脾氣和胡亂罵人」，要求他離開並不准再回來探望妻子。

老人院禁止丹尼爾斯探訪，思念妻子的他只好在門外舉起標語抗議。（影片截圖）

護老院形容問題很複雜

丹尼爾斯表示，雖然明白那名院友有健康問題，但其行為令他擔心自己和太太的安全，院方應該有所行動。但他亦承認，太太在護老院活得很開心，大部分員工均出色盡責。

護老院所屬集團的發言人回應稱，事件涉及許多複雜及敏感的問題，員工已無時無刻監測院友的身心健康和安全；公司正嘗試聯絡丹尼爾斯及政府社福部門，希望能找到解決辦法。