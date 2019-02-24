【上網學】美國14歲仔斥資8萬元　家中打造小型核融合反應爐

不少人剛讀中學時課餘只愛打機和看電視，美國一名男孩卻嘗試自行製造核反應爐！現年14歲的奧斯華（Jackson Oswalt）花了一年多時間從eBay買入零件，在家中實驗室建造一個「核融合反應爐」，並在13歲生日前幾小時，成功完成建造，更有學者相信他同時打破紀錄，成為世上最年輕自行實現核融合的人。

美國少年Jackson Oswalt花了一年多時間收集零件，在家中打造核融合反應爐。（霍士新聞截圖）

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奧斯華12歲時最初和平常男生一樣愛打機，但有天他看到一篇關於核融合的文章，記載一名叫 Taylor Wilson的人於2008年以14歲之齡得到國際認可，在父母的車庫裏成功製造核融合反應爐，是當時最年輕實現核融合的人，奧斯華看到後，下定決心要挑戰他。

美國少年Jackson Oswalt花了一年多時間收集零件，在家中打造核融合反應爐。（霍士新聞截圖）

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不過，這種工程需要的器材不少，「我主要從eBay買到我要的零件再改裝，並將家中的舊遊戲房改造成實驗室，在父母資助下共花了8000至1萬美元（約6.3萬至7.9萬港元）」。奧斯華一年內集齊了建造反應堆的部件，包括真空設備和泵等，並加入業餘物理愛好者論壇「Fusor.net」尋求意見，希望實現核融合。

美國孟菲斯大學教授Jingbiao Cui指，Jackson Oswalt造出一個核融合反應爐是很有挑戰性的事。（霍士新聞截圖）

奧斯華經常會在論壇更新進度，最終在13歲生日前數小時，完成建造核融合反應爐，並成功結合 2 個氘原子，及釋出一顆中子。「Fusor.net」的管理員Richard Hull聘請電子工程專家到其實驗室，確認奧斯華已成功進行核融合，相信他成功破紀錄，成為世界最年輕的做到這一步的人。

成功踏出第一步，奧斯華現時希望其他孩子可以一起參與這項挑戰，「我想成立一個基金，去支持想做這事卻沒有資金的孩子」。奧斯華的父親指，他到現在都未完全了解兒子的研究，可以做的唯有是聘請專家，向兒子講解實驗的安全知識及危機，「不過作為家長，看着兒子不斷學習、不斷失敗，最後成功踏出一步，我們都被他打動了」。