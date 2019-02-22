印尼女拍片吃肥皂爆紅　懷孕期間繼續食　專家：影響消化系統

肥皂聞起來雖然香，但竟然有人愛吃！印尼21歲女子亞西法（Khosik Assyifa）近日於Instagram爆紅，因竟拍片展示自己津津有味吃着一整塊肥皂，而且該習慣更在兩年前而開始，即使懷孕期間，都有未有停口。雖然她稱自己及寶寶身體都沒有出現異常，但有專家指，一般天然肥皂未必有毒性，但鹼性強，容易影響消化系統，久而久之都會影響健康。

一名印尼女子近日於Instagram爆紅，因竟拍片展示自己津津有味吃着一整塊肥皂。（ig「khosikmubarok」截圖）

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從亞西法所拍的片段可見，她愛將肥皂拆下包裝後直接放到口中吮，就像別人吃雪條一樣，她邊吃邊說「好好味」，而肥皂就邊起泡，但她完全沒有停下來的意思。

據當地媒體報道，亞西法從兩年前懷孕後就開始有吃肥皂的習慣，一天她洗澡後試了一口水果香味的肥皂，就發現美味得驚為天人，從此就停不下來，即使成為準媽媽亦沒有戒口。

亞西法從兩年前懷孕後就開始有吃肥皂的習慣，一天她洗澡後試了一口水果香味的肥皂，就發現美味得驚為天人，從此就停不下來。（ig「khosikmubarok」圖片）

亞西法又指自己吃肥皂後從沒試過身體有痛楚、胃氣脹或反胃，而生下來的寶寶亦正常健康，惟當時她亦害怕被丈夫得知自己的特殊癖好，故一直保持低調，直到本月月初她拍片放到ig，片段獲逾28.8萬點撃率及被瘋傳，丈夫才得知她的秘密。

不過肥皂並非食物，哥倫比亞大學專家曾指一般天然肥皂未必有毒性，不會使人中毒，但進食大量的肥皂可能會阻塞食道及消化系統，而且肥皂鹼性強，有機會中和胃酸令消化不順，久而久之影響健康。

不少網民看到很都為之震驚，又留言諷刺她可以為某些牌子的肥皂試味，但亦有人認為片段非常噁心，更擔心她將來會餵小寶寶吃肥皂。

（Myjoyonline、worldofbuzz.com）