【減齡救星】日本新興拔白髮專門店　30分鐘拔200條　客人話唔痛

白頭髮令人感覺蒼老，惟許多人都有「少年白髮」問題，有人選擇染髮遮蓋，亦有人則選擇拔掉，眼不見為淨。在日本有人瞄準商機，開了一間「拔白髮專門店」（白髪抜き本舗），專門為人拔白頭髮，稱最多半小時內可以拔200條白頭髮，令人嘖嘖稱奇，引起網民熱烈討論。

店員最多可在30分鐘內拔到200條白頭髮。（Twitter「shiraganuki」圖片）

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據日媒報道，該「拔白髮專門店」於去年9月在東京赤羽開張，店員會邊用鑷子拔出白髮，邊用手機紀錄數量。而價格為30分鐘3980円（約282港元），可以拔到約200條，平均每分鐘可拔掉6至7條。

店鋪內部裝修簡單。（Twitter「shiraganuki」圖片）

店主表示，顧客有30％是女性，而70％是男性，年齡介乎約40歲左右。客人基本上都是先進行預約，有些客人更遠從名古屋、大阪、福岡等地專程光顧。店主續稱，每日平均客人只有4人，有時候甚至一個人也沒有。雖然店鋪仍然虧蝕，但只要有客人願意來，就要做下去。客人表示感覺良好，「拔完之後到現在頭皮無異常，在拔的時候也沒有聽到別人喊痛。」

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這項拔頭髮的服務引起網民關注，有人覺得很創新，並同時開拓老年人市場；有人則認為，拔白頭髮如同拔去過往的經歷，不禁令人唏噓。另外，傳說白髮會「拔一根長3根」，令人心驚驚不敢下手，惟專家指出，每人頭皮上的毛囊數量是固定的，因此可以放心，白髮不會愈拔愈多。

（週刊朝日）