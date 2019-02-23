本港公營醫療服務瀕臨「爆煲」，有醫護人員直指新移民加重醫療體系壓力，引起社會討論。有公立醫院急症室醫生前日（21日）於個人facebook專頁發文，分享一名長居內地、患有肺癌的新移民女士求診經過，稱對方手持大疊內地醫療報告和藥單，表示希望節省每月3000元標靶藥費，改到香港接受免費醫療。 該醫生聞言沒半點生氣反「好言相勸」，指港人都要付費使用標靶藥，即使有資助也需經過審批，更提醒她若輪候本地腫瘤科門診，「恐怕要一年半載」，最終他花了10分鐘，專業分析香港醫療體制困境，耐心勸退婦人返回內地繼續醫治。

本港公營醫療服務瀕臨「爆煲」，有公立醫院急症室醫生分享一名長居內地、患有肺癌的新移民女士求診經過，引起網民討論。（資料圖片）

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於公立醫院任職急症室醫生的Dr. Ray前日（21日）在其facebook專頁「Dr. Ray 的急症室迎送生涯」發文，分享早前為一名新移民診症的經過。他於文中開首稱，因其父母亦是60年代到港的廣東人，故反對對新移民「一竹篙打一船人」的歧視，不過指出一心為了謀取福利，而未曾貢獻香港的人只會拖垮本港的原有體系，令「香港人和新移民夢中的挪亞方舟，最終只會淪為鐵達尼號」。

他分享指，早前一名持香港身份證、患肺癌的新移民女子帶同一疊內地醫療報告及藥單求診，表明自己長居內地，需付每個月3000元的標靶藥費，聽聞本港有免費醫療福利，故想由內地轉到香港治療以節省藥費。

面對該情況，Dr. Ray自言「經過這幾年的學習和修為」，已不再感生氣，反而開始明白對方，「換個角度、切身處地去想，有著數的事，其實世人也是會去貪小便宜的，這是人性」。他於是耐心地好言相勸，向對方解釋港人如樣需要自費購買標靶藥物，即使申請資助，亦要經過一輪審批，「因為如果每個大陸人都來免費醫病，而且是重症的話，那香港的醫院會破產啊，你說是不是？」

任職公立醫院急症室醫生的Dr. Ray認為，一心為了謀取福利，而未曾貢獻香港的人只會拖垮本港的原有體系。（資料圖片）

他之後閱讀該女子的醫療報告，向她解釋指其病情已有進展，相信標靶藥物已發揮效用，並指可以為她寫信轉介至香港公立醫院的腫瘤科門診，惟按其情況或要等待一年半載才可獲得治療，「那時候想必你的療程也該完成了，你千萬不要放棄治療啊」。

Dr. Ray指，求診的女士甫坐下便表明自己是為了節省藥費而打算到港求醫。圖為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

女子聽到等候時間後感到非常愕然，Dr. Ray遂繼續「循循善誘」，表示近年有不少內地人來港求醫，令隊伍愈來愈長。他又施展「語言藝術」，表示自改革開放以來，內地人民的生活水準已提高，幾乎追過香港，遂鼓勵她「堅決把握國家發展大灣區的機遇，將來江門、佛山、珠海的市級人民醫院，也會有國際級的醫療水準」。女子聽罷後表示，仍然希望獲得轉介信到門診排期，惟指出「若果真的連見醫生也要這麼久的話，我想我還是會回去繼續醫」。

女病人得知門診等候時間後感到非常愕然，Dr. Ray遂繼續以專業知識耐心勸她返回內地繼續醫治。（資料圖片）

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該女子離開後，助診的護士即稱讚Dr. Ray「道行高」，能夠心平氣和向病人解釋，又稱自己面對同樣情況只能「握著拳頭，壓抑著心中的怒火」。而Dr. Ray則回覆指他所說的「句句都是事實」，並稱遇到該情況時，生氣亦無補於事，只能與病人冷靜解釋及討論，「你看，短短十分鐘，她這就明白越多人來醫病，隊伍就會越長，後來的人也會受到影響。這麼簡單的道理，香港的高官卻視而不見、掩耳盜鈴，一個二個都是吃了屎的」。

帖文一出即引起網民討論，不少人稱讚Dr. Ray EQ（情緒智商）極高，能在不動氣的情況下勸退內地婦人，「Dr.Ray 的確係一位EQ極高的醫生，如果換轉係我一定已經扯咗火」，「有修養的醫生，無需與人爭辯，其實能和他們好好解釋是一個好方法」。

亦有網民慨嘆面對公立醫院資源短缺，真正有需要的人容易因而錯失治療機會，「香港醫療免費係好多大陸人錯誤觀念，好多操普通話的人在政府醫院等候是事實」，「起碼（我希望）有部分人有理智嘅人會留返喺佢個原居地就醫，真的唔希望分薄香港人嘅醫療資源，同加長真正有需要嘅香港人嘅輪候時間」。

（fb專頁「Dr. Ray 的急症室迎送生涯」）