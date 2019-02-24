【好人好事】媽媽湊B搭的士遺電話　司機物歸原主兼婉拒500元謝禮

的士界再有好人「的哥」出現！近日有女網民於元朗乘的士回家，但乘搭期間因要照顧嬰兒，一時不慎把電話遺留在車廂中。媽媽於下車後才驚覺此事，於是連忙回到家中用其他電話嘗試打去手機，希望有好心人發現拾獲。沒料該的士司機原來早已發現，並一直保管好，得悉後即連忙回去交還物主。媽媽非常感動，更贈司機一枝烏龍茶以作答謝，「佢真係好好人」，該名媽媽曾經拿出500元答謝司機，不過對方婉拒了好意。

Gigi乘搭的士期間因要照顧嬰兒，一時不慎把電話遺留在車廂中，於下車後才驚覺此事，原來的士司機原來早已發現，並一直保管好，得悉後即連忙回去交還物主。（受訪者提供）

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該媽媽Gigi近日於facebook專頁「盡在元朗」撰文分享好人好事，她指出昨晚（23日）約9時15於元朗橫洲路截的士回家，一上車後因為自己的嬰兒不斷鬧彆扭，忙着照顧他而一時大意把電話遺留在車廂中。

《香港01》曾向Gigi了解事件，她指出當時去到天水圍頌富商場下車後，才驚覺自己的手機跌在車內，回家後即用家中電話打去自己手機，希望有好心人拾獲。她續指後來是司機大叔聽電話，他得知是物主聯絡，即保證稱：「放心，一定畀返你，我依家載梗客，差唔多到附近再打畀你。」

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Gigi解釋，其實司機大叔在她下車後已發現後座遺留手機，本來已馬上駛回頭，但因為不知Gigi的聯絡方法，故未能成功物歸原主。到第2次見面時，Gigi非常感動，因為電話失而復得，而且沒想到司機大叔如此好人，「太感恩了，佢嘅好心，令我暖心。」

她續稱，當時為向司機大叔道謝，特意贈送一大枝裝烏龍茶，「希望佢記住我呢啲超級烏龍王」，更給500元作酬金。但他最後婉拒了酬金，只收下烏龍茶，Gigi唯有向他送上祝福，並得同意下為車牌拍照，表揚司機的熱心助人。

不少網民大讚司機大叔的好人好事，「車不拾遺」、「希望多啲呢類的士司機」、「支持正能量傳播」更有網民稱：「手機有哂BB嘅成長，搵得返真係感恩！」

（fb專頁「盡在元朗」）