豪擲330萬元高調搞迎嬰派對　梅根或惹怒威廉王子

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）預料4月產子，她日前豪花逾33萬鎊（約330萬港元）舉行產前迎嬰派對（Baby Shower） 遭傳媒大肆報道；已故戴安娜王妃（Princess Diana）的前管家指出，梅根的奢侈行為或會惹怒其丈夫的哥哥威廉王子（Prince William）。

威廉低調 梅根唱反調

梅根20日在紐約馬克酒店（Mark Hotel）舉行產前派對，知名網球手「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）、影星佐治古尼（George Clooney）的妻子阿瑪爾（Amal Clooney）等名人獲邀出席，吸引大批傳媒報道。

這場派對極盡鋪張，單是頂層套房的房價就高達每晚5.7萬鎊（約57萬港元），此外還有私人飛機、鮮花、到會、裝飾等各項開支，總計花了逾33萬鎊（約330萬港元）。

已故戴安娜王妃的前管家伯勒爾（Paul Burrell）認為，梅根的行為或會令她和「大伯」威廉之間的關係惡化。伯勒爾指出，威廉花了多年時間與傳媒打好關係，使他們尊重王室的私隱，但梅根卻積極吸引傳媒的注意力，破壞這一切。

已故戴安娜王妃的前管家伯勒爾（Paul Burrell）認為，梅根的行為或會令她和「大伯」威廉之間的關係惡化。（視覺中國）

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英女王：我們不是明星

他並引述英女王常說：「我們不是明星，是王室成員，這是完全不同的。」梅根不明白兩者之間的界線，若不改變作風，恐怕會步戴妃後塵。

外界有傳威廉與哈里兩家人日漸疏遠，伯勒爾表示，這或者是件好事，因為威廉夫婦日後將會成為國王和王后，夫婦倆一直保持完美形象，若與梅根走得太近反而會「沾上污點」。另一方面，梅根應該學會尊重威廉夫婦，尤其是展現王后風範的凱特。

梅根這場奢侈派對除了令其他王室成員不以為然，還惹怒了不少人，事關她與哈里經常呼籲大眾關注氣候變化，但這次卻乘搭私人飛機往返紐約，令環保人士非常不滿。

（綜合報道）