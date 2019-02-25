證人口供靠害　雙屍案「兇手」坐39年冤獄　70歲獲賠1.64億元

美國男子科利（Craig Coley）1978年被認定是加州錫米瓦利（Simi Valley）一宗雙屍案的兇手，在獄中度過了39個年頭，直至2017年70歲時才獲證清白，重獲自由。他近日與錫米瓦利政府達成和解協議，獲賠償2100萬美元（約1.64億港元），是該州歷來最高。

證人口供不可信 法官仍判終身監禁

案發於1978年，24歲女子維希特（Rhonda Wicht）缺席家庭聚會，親戚憂心下到她家察看，發現維希特被勒死，其4歲兒子唐納德（Donald Wicht）亦遭焗死。

剛與維希特分手的退伍軍人科利被視為頭號嫌疑犯，及後被控以兩項謀殺罪。兩名關鍵證人的供詞對科利極為不利，死者的一名鄰居聲稱，案發當日透過窗戶看見科利的車子，然後一名符合科利特徵的男子開車離開；另一名住在案發單位樓下的鄰居則謂，當天凌晨5時30分聽到維希特家中傳來爭吵聲，而科利這段時間沒有不在場證據。

科利謀殺罪名成立，被判終身監禁。近40年來，科利一直堅稱自己無辜，直至2016年，警方重新審視案情，始發現證人口供有多處不一致，例如樓下的鄰居一開始向警方表示聽到爭吵聲的時間是凌晨4時30分，當時任職餐廳夜更經理的科利正與同事聊天；至於在供稱「看到像科利的男人駕車離去」的鄰居家中，調查人員發現從窗口望出去，根本就看不到外面的車。

科利發表聲明，感謝警方主動重新展開調查，以及相信他無辜的人多年來努力不懈地為他平反。（美聯社）

證物上DNA樣本證實不符

最關鍵的是，事隔多年證物上殘留着男性上皮組織和精液的DNA樣本，證實與科利的DNA並不不符合。31歲壯年入獄的科利終於在2017年洗脫罪名獲釋，但已變成一名70歲的老人家。

西米谷政府周六（23日）宣布與科利達成協議，將賠償2100萬美元（約1.64億港元），當局表示，雖然沒有金錢足以彌補科利失去的歲月，但這筆和解費對科利和整個社區來說都是「正確的事」。

科利發表聲明，感謝警方主動重新展開調查，以及相信他無辜的人多年來努力不懈地為他平反。

（綜合報道）