【好狼死】連登巴打於深水埗街邊泊車　遭賊人打爆前窗2背囊被偷

財物要時刻跟身，否則一時不為意，賊人就有機可乘。有巴打近日於連登討論區大呻自己於深水埗街邊泊車，沒想過會成為爆竊的目標，賊人打破車窗偷走2個背囊。巴打雖然有報警處理，但警方指因無明顯痕迹，難以追查賊人身份，令他非常心灰。一眾網民看過樓主的經歷後，都紛紛表示嘩然，「日光日白都好狼死喎！」

有巴打近日於連登討論區大呻自己於深水埗街邊泊車，沒想過會成為目標遭爆竊，2個背囊都成為賊人的囊中物。（連登討論區圖片）

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這名巴打於連登討論區撰文，表示相約2名友人在昨午時分（24日）踢足球，見尚有時間，於是先載友人到深水埗幸福街泊好車，然後再到深水埗運動場齊齊睇波，他們半小時後就回去取車準備離去。

不料，當他回去時，已見愛車前座的車窗被打爆，原先放在車廂中的2個背囊不翼而飛，他心知不妙，馬上報警求助。後來CID探員到場協助，不過他們指因賊人戴手套行事，而且犯案時間短，要掃指模有困難，捉到賊人的機會相當微。巴打續稱：「入面冇乜貴重嘢，主要都係啲衫褲鞋襪，不過唔見咗鎖匙嗰啲就煩啲。」

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經歷如此不快事件，巴打呼籲其他網民「千祈唔好貪方便放低啲袋喺車入面」，又坦言：「依家啲人好狼胎，日光日白都爆你，所以之後最好都係袋跟身或者放入車尾箱。」同時，他亦詢問有沒有網民目擊事件，「雖然都知冇可能揾得返，都想問下會唔會有巴打見到2:20-3:20有條X樣攞住兩個背囊」。

不少網民留言表示賊人十分離譜，「光天化日咁猖狂」、「深水埗果然係窮兇極惡嘅地方」、「估唔到香港都有呢啲野發生，仲要日光日白」。很多人也很同情樓主的遭遇，「偷袋都算，冇貴重野，但係塊玻璃同鑰匙呢啲仲貴就要整過」、「你個袋今晚去北河街啲地灘應該見得返」，有人更建議「所有財物放車尾廂就最穩陣。」

（連登討論區）