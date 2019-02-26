【還願】台本土恐怖遊戲取景超真實　網民驚覺家門跟畫面一模一樣

台灣獨立遊戲開發團隊「赤燭」繼《返校》後又一力作，本土出品恐怖遊戲《還願》（Devotion）在上周二（19日）於Steam上架，吸引大量粉絲購入，惟遊戲因被爆遊戲場景中，有一張符咒藏古代中國「習近平小熊維尼」字樣，而即時被內地封殺下架。 由於遊戲取景台灣，景物非常「本土、真實」，有網民便發現家中的紅色鐵門，與遊戲中的門竟然一模一樣，遂有樣學樣點着火機，拍下毛骨悚然的照片上傳網絡分享。令一眾網民都大喊超神奇，簡直是「神還原」，笑言遊戲製作團隊可能到他家取景。

有網民發現家中的紅色鐵門，與遊戲中的門竟然一模一樣。（facebook群組「爆廢公社公開版」截圖）

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該台網民在facebook群組「爆廢公社公開版」分享一張相片，表示「上面是遊戲畫面，下面是我家門。」從圖中可見，兩道鐵閘除了揮春、信箱等的小細節外，顏色、花紋及裝飾等，幾乎一模一樣，令人不禁捏一把冷汗。

帖文一出，隨即吸引大批網民讚好，至今累積1.6萬個讚好。有網民爆笑指，「所以是參考妳家畫出來的嗎？」、「哇，原來是去你家取景的」、「這樣回家會有陰影吧？」亦有網民展示家中的門，表示家中也有同樣的大門，「我家的門也跟這個一樣！」、「每天開門都很恐怖」，有人估計台灣不少民居都是安裝這種門。

《還願》（Devotion）在上周推出，在「符咒事件」後引起網民熱烈討論，「赤燭」團隊於昨日（25日）於官方Facebook專頁發出聲明，指銷量數字被「嚴重高估」，亦再次為其「過失」致歉及表示願意承擔責任。

（facebook群組「爆廢公社公開版」）