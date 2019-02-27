英鐵路員工淋污水驅趕流浪漢　網民未審先判狂罵　真相神逆轉……

英國南方鐵路公司（Southern Railway）兩名員工日前在薩頓（Sutton）車站外，被拍到無視躺在地上的流浪漢，三番四次直接把污水倒向他，致其衣服和背囊濕透，面對流浪漢多次哀求，二人仍無動於衷，似乎一心要把他趕走。 影片在網上瘋傳後，網民紛紛表達同情，怒斥鐵路員工的行為令人作嘔。不過當地傳媒其後揭發，流浪漢曾因殺人入獄，而倒水事件發生前數小時，他曾以粗口辱罵列車乘客。

鐵路員工：請先了解來龍去脈

片段被上載到社交網站，說明文字寫道：「南方鐵路公司員工向這名流浪漢倒污水，事件發生在薩頓車站，更糟糕的是，那些污水含有漂白水！」

由路人拍下的片段見到，鐵路員工持綠色水桶，把污水往躺在地上的流浪漢身邊倒去，弄濕他的隨身物品，另外一名員工站著冷眼旁觀，沒有出手阻止。流浪漢一再哀求放過他，然而二人完全無動於衷，污水則繼續倒。拍片者忍不住說：「這一切我拍下了，因這樣對待別人的行為實在非常可恨」，其中一名工人回應稱：「在拍攝之前，你應該要了解整件事的來龍去脈。」

片段瘋傳後，英國傳媒追查下發現原來的確另有內情。

喝醉騷擾乘客 曾殺死鄰居

32歲母親韋伯斯特（Kirstie Webster）透露，流浪漢被潑水前數小時，她和4歲兒子在薩頓車站買車票，期間流浪漢和一名女子走近，無緣無故地作出恐嚇和挑釁。韋伯斯特說，流浪漢當時似乎喝醉了，對她評頭品足，還滿口粗言穢語，「我的兒子嚇得哭了起來」。她向車站職員投訴，對方告訴她，流浪漢整個上午都在騷擾經過的乘客；她相信職員嘗試了各種方法要流浪漢離開不果，才會出此用水淋的下策。

同時，傳媒還發現，名為索耶（Toby Sawyer）的流浪漢在1999年與鄰居爭吵時用鋸齒刀刺死對方，被判入獄5年。記者求證時，索耶直認不諱：「當時我在他（鄰居）家中，他把油漆沾到我臉上，於是我用刀插死他。」索耶更指受害人「抵死」。

+ 3 + 2

鐵路公司道歉 涉事員工遭停職

不過，在查明事情始末之前，網上的「道德判官」和鐵路公司已經開始行動。

網民一面倒同情流浪漢，紛紛留言狠批鐵路職員，「這太惡劣了，這樣對待另一個人太噁心了，我想作嘔」、「太令人反感！這不止是錯和羞辱別人，而且令流浪漢整天都會非常難受，他全身濕透，但可能沒有方法去弄乾。」

南方鐵路公司客戶服務主任多爾（Angie Doll）回應稱：「我們非常認真看待這件事並展開調查，片中的兩名員工已遭停職，我們希望向那名流浪漢致歉，同時正嘗試聯絡他以提供協助和支援。」

相反，當天被騷擾的韋伯斯特認為，值得同情的是兩名員工。而當年被索耶殺害的死者家人至今仍忿忿不平，「如果我在場，我會叫他們將整桶污水淋在他頭上。」