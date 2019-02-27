【化解危機】浙江母子為小四數學題爭吵不休　女警入屋幫手解題

不少家長會為子女檢查功課，因功課而引起爭執亦是常有之事。浙江一對母子近日便因為一條小四程度的數學題的計算方法而爭論不下，聲音引起巡經警員注意，一女警遂入屋了解事件，並為該對母子解題，化解一場家庭爭執。

浙江一對母子前日（25日）因為一條小四程度的數學題的計算方法而爭論不下，巡經一名女警得知後，即出手教導男童，化解母子分歧。（梨視頻截圖）

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事發前日（25日）晚上約7時，一對母子在浙江東陽市的家中爭論不停，原因就是為了一條小四程度的分數加減題。當時唐姓母親正在檢查就讀小四的大兒子的功課，指出他算錯了分數題，並以自己的算法教兒子完成功課，甚至稱「我這樣做肯定對的，你就這樣交上去好了」，惟兒子卻反駁指「媽媽你這道題做錯了，老師不是這樣做的」，兩人對解題方式一直未有共識，越吵越大聲，引起了剛好巡經該處的警員注意。

當晚東陽市公安局東陽江派出所的民警剛好在唐婦的住處附近進行出租房暫住證及消防安全的例行檢查，女警施旃（粵音：氈）與同事巡至唐婦的鄰居家中時聽到爭吵聲，遂上門了解。

唐姓母子就是為這道小四程度的數學題引起爭執，驚動了巡經的警員。（梨視頻截圖）

施旃與同事進門時，唐婦與大兒子即時停止爭吵，大兒子與就讀一年級的小兒子都表現緊張，父親也從沙發上站起。今年30歲的施旃雖然是讀文科出身，但數學一直是強項，她得知唐姓母子因數學題爭吵後，便看了看題目，「我發現他媽媽的方法和答案都是錯的，兒子的方法是對的，但是計算錯了」，於是拿起筆親自計算及向唐婦的兒子講解，化解了母子的分歧。

施旃的同事其後檢查了唐家的暫住證，並指出她的家存在亂拉電線等安全隱患。而施旃臨離開時，更和唐的兒子約定，告訴他們如在學習上遇到任何問題，都可到派出所請教她，令他高興得直說：「警察阿姨是我的老師，我再也不怕警察了！」

（梨視頻）