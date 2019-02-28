恐怖遊戲「Momo」潛藏熱門卡通　美7歲女睇完畫吊頸畫嚇死阿媽

疑在多國引起兒童自殺的恐怖遊戲「Momo」，傳已殺入卡通世界，令家長心慌！一名美國家長早前警告，其平日看「Kids YouTube」影片的7歲女兒竟畫出吊頸畫，警告其他家長小心，疑引導兒童自殺的訊息被加入孩子常看的影片中，令人防不勝防。英國一所學校亦特意發文，指「Momo challenge」的相關訊息已藉遊戲和卡通卡入侵校園，呼籲家長們嚴防。

美國一名媽媽發現女兒竟在學校畫出一張上吊畫。（「Meridy Leeper」fb圖片）

美國一名媽媽發現女兒竟在學校畫出一張上吊畫，在網上發文呼籲家長留意子女接受的訊息。（「Meridy Leeper」fb截圖）

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自殺遊戲「Momo」在多地引來爭議，玩家會在網上尋找目標發起挑戰，誘導對方犯險，甚至有阿根廷女孩玩這遊戲後上吊自殺，引起轟動；令人憂慮的是，類似的自殺訊息或已潛藏影片及遊戲中，藉機接觸兒童。

美國媽媽Meridy Leeper早前在facebook上載一張兒童手畫的吊頸畫，引起其他家長關注，她指7歲女兒平日並無異樣，會用「Kids YouTube」收看影片，亦會玩「Roblox」、「Fortnight」及看其影片，但她後來驚覺孩子竟可從相關影片或遊戲中接觸到自殺訊息，更會被其他玩家叫「你去死」（go kill yourself）。

英國一所學校在Twitter呼籲，指恐怖遊戲「Momo」已經兒童節目無聲入侵。（「Northcott School Hull」Twitter截圖）

她指約在2月10日開始發現女兒突然感到焦慮，唯有緊抱女兒及唱歌作安慰，沒料翌日女兒竟在學校畫出一張上吊圖畫，令她非常擔心，故決定把圖畫放上網，呼籲其他定長要關注孩子在網上接觸的訊息。

外國傳媒認為Meridy Leeper的擔心不無道理，不少家長都對「Momo challenge」等自殺遊戲感到擔憂，但卻很難檢查小孩在網絡世界接觸到什麼資訊，甚或是與誰人接觸。

英國社會同樣憂慮「Momo」的危害，侯城Bransholmem一所學校日前在Twitter提醒家長，指關於「Momo challenge」等自殺訊息，現時已被人融入兒童卡通片中，以避開家長視綫，甚至在Kids YouTube看到的「Peppa pig」等，都可能被人「加工」，呼籲家長留意。

對於有卡通片被加入自殺訊息，YouTube日前發聲明，鼓勵用家檢舉有問題的影片，並會24小時審核，確保會刪除不當內容。

恐怖遊戲「Momo」及「藍鯨」等都是經網絡，例如通訊軟件WhatsApp等，尋找目標成為玩家，引誘對方完成各項危挑戰，當中包括自殺。以Momo為例，挑戰者會在WhatsApp隨機挑選玩家，誘使對方接受挑戰，往往會用上一個容貌恐怖的長髮女生，有着陰森笑容、激突眼球及長長鳥腳的頭像。這些遊戲疑在俄羅斯、哥倫比亞、阿根廷等地造成兒童自殺，甚至有報道指，俄羅斯有130名青少年因參加遊戲而自殺。

（綜合）