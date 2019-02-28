「沒想過我真可以做媽媽」　男友不落俗「套」　愛滋女苦盡甘來

為了給所愛一個完整的家，哈特（Jay Hart）在沒有採取任何保護措施的情況下，「冒着生命危險」與愛滋病女友古德曼（Sasha Goodman）交歡，希望能夠擁有屬於二人的孩子。

聽上去很冒險，但事實上，30歲的古德曼接受藥物治療已多年，體內的HIV病毒已經被很大程度抑制（virally suppressed），幾乎檢測不到病毒量即使不採取安全避孕措施，病毒傳染給男友以及腹中胎兒的機會都很低。如今二人的女兒已經5歲，體內並無HIV病毒。

二人的女兒已經5歲，並沒有染上愛滋病。（Facebook）

遭欺凌退學 曾經失去一切

古德曼來自英國米爾頓凱恩斯（Milton Keynes），5歲時她患上水痘（chicken pox）久久未能痊癒。經檢查才發現在母胎中已感染了HIV病毒，她曾將自己是愛滋病患者的一事向好友透露，第二天秘密卻不脛而走，古德曼也開始遭受同學的欺凌，最終被迫退學。

古德曼憶述在6至8歲那兩年，她幾乎一直躺在病床上，飽受病症折磨，甚至還要學習在管灌餵食（tube fed），「我失去了一切，十多歲時我總是情緒波動很大，擔心會病死。」

母親的死讓她醒悟

古德曼表示，許多人將愛滋病污名化，認為愛滋病患者都是通過性傳播感染，導致很多病人由於感到羞恥、擔心得知身份而迴避治療，她的母親就是莎朗（Sharon）就是其中之一。在古德曼20歲那年，42歲的莎朗因為沒有妥善接受治療而離世。

母親的死觸動了古德曼，她開始意識到治療的重要性。透過藥物治療，古德曼慢慢壓抑了體內的病毒，在遇到哈特之前，古德曼已經生了一名健康的兒子。

30歲遇見真命天子

7年前遇到哈特時，古德曼對他一見傾心。儘管古德曼體內的病毒已經被壓抑，剛剛交往時她還是一直擔心被哈特知道，「我無法抑制對他的愛，但又非常害怕他知道我的身份後拒絕我。」

幸運的是，哈特並不介意，兩人在親熱時，他會主動使用安全套確保不被感染。哈特還鼓勵古德曼接受高效能抗愛滋病毒治療（antiretroviral medications），令到HIV病毒難以再複製，減少對免疫系統的傷害。

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籲患者積極接受治療

英國愛滋病基金曾指出，97%的愛滋者患者可以通過治療壓抑病毒；英國促進性健康及愛滋病防治的民間慈善機構泰倫斯•席金斯基金會（THT-Terrence Higgins Trust）亦表示，已經有足夠的證據表明，正確接受治療的愛滋病患者把病毒傳給其他人的機會低於1%。

古德曼與哈特決定「冒險」擁有兩人的孩子，如今女兒已經5歲了，非常健康。對此，古德曼百感交集，「我曾很擔心將愛滋病傳染給男友，更沒有想過我真的可以做媽媽！」

古德曼向傳媒講出自己的故事，並呼籲愛滋病患者積極接受治療，她說：「在他人的支持下我很幸運接受了治療，但仍有不少人因為社會壓力不敢就診，我想告訴大家，HIV是可控的，就算是帶箘者也一樣可以過正常生活。」