美自私情侶搭郵輪遲大到　船長決定直接駛走　 揮手求上船都冇用

有些人毫無時間觀念，遲到還「例牌」要人等，但「上得山多終遇虎」，遲早會受到教訓。美國一對情侶早前參加郵輪旅行，到行程的最後一天，兩人只顧在巴哈馬首都拿索（Nassau）遊覽，登船時間過了45分鐘仍未現身，至郵輪準備離開港口時他們才抵達碼頭。不過船長和船員似乎沒打算再給予機會，無論情侶如何揮手，郵輪還是離開了。有人把過程拍下並放在YouTube分享，影片超過130萬次觀看，大家都表示支持船長的決定，「預早時間登船是常識吧」。

郵輪已拆卸接駁梯並關上船艙大門，情侶此時才雙雙出現。（YouTube影片截圖）

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事發於2月中，美國這對情侶參加了美國國皇家加勒比海（Royal Caribbean）郵輪假期，當時正停泊在巴哈馬首都拿索，並要求乘客於下午3時半登船。可是到了下午4時15分，郵輪已拆卸接駁梯並關上船艙大門，情侶此時才雙雙出現，頻頻向船上人員揮手，示意自己還未上船。

郵輪離開後留下這對不知所措的情侶，不少船上乘客則在露台「食花生」。（YouTube截圖）

從上載至YouTube的影片可見，情侶不斷揮手，並走向船尾跟船員理論，但郵輪已起動並慢慢駛離岸邊，留下這對不知所措的情侶，不少船上乘客則在露台「食花生」，目擊整個過程。據知，郵輪將返回美國邁阿密，若情侶選擇乘搭飛機回去，就要另外購買單程機票，即每人要多付約180美元（1413港元）。

網民看完影片都大讚船長和船員的做法，「如果全船都能按指示上船，除了兩個人，就不是船長問題了」、「完全不會為他們難過」、「每次去郵輪旅行都會提早許多上船，就是不想好像這兩個蠢材一樣」、「他們現在可以住在拿索了」。

（綜合）