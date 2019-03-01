美國8歲「無眼小天使」怕睇醫生　靠隱藏天賦克服恐懼

美國密歇根州（Michigan）8歲女童赫斯特（Evie Hurst）患有罕見的「無眼畸形症」（Anophthalmia），近日因癲癇發作被送到當地的C.S. Mott兒童醫院接受腦電圖（EEG）掃瞄，期間她既焦慮又害怕，母親凱蒂（Katie）為了助愛女平伏心情，於是請求音樂治療師懷默（Emma Wymer）協助；懷默鼓勵赫斯特高聲唱出加拿大女歌手Alessia Cara的歌曲《Scars To Your Beautiful》，起初赫斯特的聲線顫抖，但在悠悠吉他聲的伴奏下，終成功地憑歌驅走恐懼。

4歲被領養離開中國

凱蒂和丈夫克雷格（Craig）從中國領養4歲的赫斯特，當時赫斯特只有約11磅（5公斤）重，凱蒂說：「赫斯特生長遲緩，我們差點無法及時帶她回國治療。」

在二人細心的照顧下，赫斯特的身體慢慢恢復健康，但很害怕看醫生和去醫院，且一直不太願意開口說話；夫婦倆在一次偶然的機會下，發現愛女原來有一項隱藏的天賦，就是對歌曲的記憶力很強。

赫斯特高聲唱出加拿大女歌手Alessia Cara的《Scars To Your Beautiful》，最後成功憑歌驅走恐懼。（影片截圗）

赫斯特近日懷疑癲癇發作要送院接受腦部掃瞄，但在途中已表現得很恐懼和焦慮，凱蒂說，赫斯特當時「進入了完全的攻擊或逃避（fight or flight）狀態。」

於是凱蒂向院方要求兒童醫療輔導組協助，惟效果未如理想；凱蒂其後求助音樂治療師懷默，懷默鼓勵赫斯特高聲唱出加拿大女歌手Alessia Cara的《Scars To Your Beautiful》，起初赫斯特的聲線還有點顫抖，及後在懷默的吉他伴奏下慢慢重拾自信，成功擊退恐懼。

凱蒂表示，赫斯特的反應令人難以置信，「她就像電台一樣隨機唱出歌曲。她是一個堅強又不可思議的孩子，總予人驚喜，我們真的有福氣，因為天主讓我們成為她的家人。」

懷默說：「這實在令人驚喜，我覺得赫斯特的歌聲非常出眾，因為她有一把獨特、開朗和積極的嗓子，能聽到她唱歌是件很美妙的事。」