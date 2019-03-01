雙手腫如發水麪包　美國2歲女童抽脂「拾」回健康

抽脂瘦身不足為奇，但美國一名2歲女童竟然也抽脂，只是她並非因為愛美，而是為了健康。

淋巴水腫越大越嚴重

小女孩魯賓（Cora Rubin）一出生就有淋巴水腫（lymphoedema），這種病的患者常因血管、靜脈及淋巴系統異常，而出現肢體肥大的情況；魯賓也不例外，她全身多處水腫，包括腹部、腿部和足部，雙手尤其嚴重，腫脹如氣球，令她無法正常生活。

媽媽凱茜（Kasey Ruben）懷孕期間一切正常，但是女兒一出世醫生就發現她雙手有點奇怪，本以為是普通水腫，會自行慢慢消退，但過了幾周情況都沒有改善。魯賓的父母諮詢兒科醫生後，始知那可能是淋巴水腫。

醫生指出，隨着年齡漸長，積聚的淋巴液會越來越多，病情也將變得更嚴重。

盧賓一出生就患有淋巴水腫，雙手尤其嚴重，手術前腫如氣球。（影片截圖）

+ 3 + 2

二成淋巴液 八成是脂肪

一般而言，按摩、用繃帶繞壓等方法可以改善水腫，但這些方法對魯賓都沒有作用。正當她父母無計可施之時，有專家建議他們到德國欣特察爾滕（Hinterzarten）的弗爾迪診所（Földi Clinic），跟專家弗爾迪（Etelka Földi）教授商討。

弗爾迪起初建議用淋巴引流按摩（lymph drainage massage），但當她再仔細檢查，終於發現眾多療法方法都無效根源──原來魯賓的手內只有20%是淋巴液，其餘80%是脂肪。

「她的手現在變得柔軟」

這種情況相當罕見，醫生暫時也未明白脂肪為何在魯賓雙手積聚，弗爾迪建議魯賓接受抽脂手術，抽走手掌的脂肪，之後就可以用按摩等療法消去水腫。

手術後，魯賓雙手縮小了許多，康復進度亦很理想。凱茜說，女兒現在撿起東西容易多了，「她的手以前又硬又重，現在變得柔軟」。凱茜指出，女兒的手終於能塞進壓力手套裏，起居飲食不再受到限制。

弗爾迪對魯賓的情況非常樂觀，「我幾乎可以肯定，她將來能過正常生活，長大成快樂的女人。」

（綜合報道）