【你非一個人】2月無29日　窩心網民：大家可否祝壽星早日18歲？

幸福非必然，生日亦一樣，因為世界上有一群人4年才有一次生日，經過72年才「正式成年」，常常慘被遺忘。2019年不設閏日，2月29日生日的朋友又要度過沒有生日的一年。於29日生日的網民及他們的朋友今日紛紛於社交網站發文，希望大家都可向他們說聲「生日快樂」。《香港01》找到其中一名閏日壽星現身說法，他則指不覺得自己不幸，更「已習慣無生日，就算有2月29都無咩特別」，看得非常開。

有於閨日出生的網民於28日到社交網站，說「請祝我明天29號生日快樂」，照片為示意圖。（GettyImages／視覺中國）

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美國曾有統計網站估算，2017年全球約有500萬人於2月29日生日，而數字在2020年前都無需要更新。香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝曾估計，香港約有5000人在2月29日出生，佔香港人口不足0.1%，身邊如果有朋友在2月29日生日，的確算是緣份。

有於閏日出生的網民則於28日到社交網站，說「請祝我明天29號生日快樂」，雖然今年不存在2月29日，28號翌日就是3月1日，不少網民深表同情，留下多個祝福字句，又指「很少有」、「邊日生日，由你話事」，建議他們可根據出生當年29日相對應的農曆日子，去算每年那一天過生日。

美國有統計網站曾估算，2017年全球約有500萬人於2月29日生日，而該項數字在2020年前都沒有需要更新，照片為示意圖。（GettyImages／視覺中國）

該名網民接受《香港01》訪問時指，他自己「已習慣無生日，就算有2月29都無咩特別」，亦不覺得自己不幸，而今天亦有吃飯慶祝。

亦有網民下年29日才「剛滿5歲」，但實際已經生活了20年，令他的朋友不禁發文道：「大家可唔可以祝福佢，令佢早日18歲？」又標籤着「＃咁搞法佢2072年先成年」，着對方「加油」。

根據本港法例，原來《成年歲數（有關條文）條例》列明，一個人如在閏年2月29日出生，在閏年以外的其他年份，須以3月1日作為其生日，列明條例主要是為了避免涉及訂立合約及立遺囑時的有效年齡，以及財產分配等問題。

（綜合）