嫲嫲坐冰塊影相　失控飄出海終獲救　照片笑爆網民：60年後的Elsa

難得去旅行，當然要拍多些照片留念，美國一名嫲嫲近日與兒子到冰島旅行，發現海灘上有一座形狀似「龍椅」的冰塊，於是忍不住坐上去，着兒子為她拍照。不料連人帶冰突然隨海浪飄出海，幸好附近有一名海岸保安救生員立即將她救回來，最終平安無事。當時的情境被兒子拍下，傳給女兒，並開玩笑稱是事件像「冰之女王正失去其國土」，而女兒亦覺得實在太好笑，發布到Twitter後爆紅。不少網民都笑翻，形容嫲嫲是「60年後的Elsa」、「在拍《冰雪奇緣》3（Frozen 3）」。

24歲的凱薩琳（Catherine Streng）笑指嫲嫲差點在冰島的海上飄走。（Catherine Streng Twitter圖片）

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「老友記Elsa」的孫女、24歲凱薩琳（Catherine Streng）上月25日突然收到爸爸傳給她的多個短訊及照片，指他跟嫲嫲正在冰島旅行，來到冰島景點冰河湖（Jökulsárlón Lagoon）觀光。

第一張相片只見嫲嫲正興奮地坐在一塊形狀似巨椅的冰塊上，爸爸更形容她是「冰之女王」。不過第2張照片就出事，「她失去了她的王國，飄出海去！」只見爸爸拍到嫲嫲連帶冰塊一起被海浪捲出海，嫲嫲看着「龍椅」浮在海水上，不知如何是好。最後第3張照片中，嫲嫲嘗試躺在冰塊上取得平衡，以防掉進水中，爸爸指：「不是說笑，一個海岸保安救生員要來救起她並帶她回岸上！」

巨型冰塊疑受到海浪及其他小冰塊撞擊，一個巨浪衝上岸退回時，就將巨型冰塊連帶坐在上面的嫲嫲一起帶走。（Catherine Streng Twitter圖片）

凱薩琳指嫲嫲之所以會到冰上拍照，是因為她看到在她之前都有數個人在冰上擺甫士拍照，看似安全，不過剛好輪到嫲嫲時，巨型冰塊疑受到海浪及其他小冰塊撞擊，一個巨浪衝上岸再退回時，就將巨型冰塊連帶坐在上面的嫲嫲一起帶走，一個救生員剛好在附近目擊整個過程，於是幫忙救人。

幸好最終所有人都安全，不少網民看到照片後都忍俊不禁，笑言嫲嫲是「60年後的Elsa」、「在拍Frozen 3」、「要去阿特蘭蒂斯嗎？」，不過亦有人認為其實爸爸不應在見到有危險時還繼續拍照，而是找方法救人，並指附近其實早有警告提醒別人小心浮冰。

（Buzzfeed、Twitter）