女友要求台北買樓　水電、小孩學費男方全包　台男：要去賣血了

結婚前其中一個必須商量好的就是財務安排，台灣一名男網民表示，打算和交往6年的女友結婚，但想不到對方「獅子開大口」，堅持要在台北買樓，首期由樓主承擔，供樓就一人一半。除此之外，小孩的學費、保險和平日生活開支等都由他「全額支付」，當樓主抗議時，女友則是用「同事都把錢給老婆管」一句把他打發，讓樓主非常崩潰，詢問「有人也是這麼悲慘下場的男生嗎？」

台灣一名男網民打算和交往6年的女友結婚，但想不到對方堅持要在台北買樓，以免平日生活開支亦要由他全額支付。（GettyImages／視覺中國）

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該名台灣男網民在Dcard訴苦，他說自己月薪6.5萬元台幣（約1.6萬港元），女友月薪則是5萬元（約1.2萬港元），兩人打算結婚，但女友堅持在台北買1000萬台幣（約254萬港元）的房子，首期300萬（約76萬港元）由樓主支付，剩下每個月要付2.5萬台幣（約6360港元）貸款，「女友表示願意幫我出一半」，但房子要共同持有。

除此之外，女友還有美好的未來藍圖，堅持以後要生2名小孩，「凡舉小朋友學費、才藝費、保險費、尿布牛奶」都由樓主負擔，電費、水費、生活開銷也是「一家之主的責任」，要由樓主承擔。

樓主在網上詢問其他網民婚後開銷誰負擔。（Dcard截圖）

至於婚後旅遊的支出，樓主女友亦已想好，如果是台灣本地旅遊，費用由丈夫負責，國外就是夫妻一人一半，「但小孩的開銷都歸你（樓主）」。

女友的想法讓樓主很有壓力，於是反問女友「那妳的月薪呢？」不過，女友只是淡定回應，就她的薪水會存起來，而且「同事都是把錢給老婆管，男方自己花零用錢。」

聽到這裡，樓主已感覺到一陣頭暈目眩，直言「有人也是這麼悲慘下場的男生嗎？為什麼婚後花費不是一人一半，或者我負擔3/2呢？這樣……男女不平等太嚴重了吧？」，更指「但我這些付完，可能要去賣血了」。

不少網民看過帖子後，都紛紛認為樓主可憐，「這也太不合理」、「你女友很會算，好處自己拿，壞處都分給你」、「如果一個家只有一人付出，幹嘛結婚，自己過活還比較好哩」，亦有人認為女友娶不過，「勸你別娶了」、「她的錢最後應該都是買自己的東西去了，你可以換一個了」。

有人就分享他們夫妻的財務分配，「之前有薪水時，每個月我會把我的薪水跟他的錢存在共同戶口一起支出」，「相互體諒才是長久之計」。

（Dcard）