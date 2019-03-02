浙江富婆捉姦敲錯門變艷遇　為小鮮肉離婚　點知被騙財騙財色

捉姦劇情「超展開」！內地一名80後富婆原本打算上門捉小三，卻誤打誤撞敲錯門，邂逅了一名住在隔壁的1999年出生的「小鮮肉」，兩人頓時有種「相見恨晚的感覺」，發展出一段戀情，富婆更為此離婚。不過，浪漫的故事結束得很快，小鮮肉之後用各種藉口向富婆要錢，富婆這時才發現對方原來是個「渣男」。

張姓男子以借錢為名騙取了富婆逾12萬人民幣，被公安拘捕。（微博圖片）

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去年，浙江紹興一名80後林姓女子發現丈夫有婚外情，於是決定前住寧波找小三對質。不過，捉姦當日她竟然敲錯門，出來應門的是一名姓張的「小鮮肉」。林女形容兩人有「相見恨晚」的感覺，張男更願意聽她訴苦，承諾會幫她教訓小三，兩人於是交換聯絡方法。

林女回紹興後，張男向林指自己已教訓該名小三，林女見丈夫外遇，卻有一位陌生男人為她付出，心裡非常感動。二人迅速發展出戀情，林女更選擇與丈夫離婚，經常來回紹興和寧波和張男見面，並以「老公」、「老婆」相稱。

想不到以為感情穩定後，張男馬上露出真面目，他開始不停向林女借錢，甚至連「奶奶去世一周年」也變成借錢藉口。林女一心想結婚，對他有求必應，為方便張男在兩地往來，又買了一台「Jeep」汽車給他代步，連自己的提款卡密碼也告訴他，結果其戶口3天內被取走了7萬多元人民幣（約8.2萬港元）。

數月以來，張男分文不還，還把林女的車都開走。至今年2月16日，林女懷疑自己被騙，並去報案，她稱自去年11月起，共被借走逾12萬人民幣（約14萬港元），連車子都開走了。警方最終在寧波一間酒店找到張男，更發現他原來有盜竊前科。

警方透露，張男承認一開始幫忙教訓小三的事，全屬編造，林女事後還付了「勞務費」。張男發現林女對自己有好感，「交往就是圖她好騙，又有錢」，而他借的錢全都用在吃喝、嫖賭揮霍上。張男甚至四處和朋友炫耀自己搭上了富婆，又找來同鄉扮公司職員，演戲給林女看，方便借錢。

（都市快報）