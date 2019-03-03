【有片】石籬邨單位晾衫竹驚現神秘白色拉絲　真相原來係……

居住在多層大廈的住客，可能要面對樓上單位拋下不明物體，而葵涌石籬（二）邨有單位住客，竟發現樓上有神秘「白色拉絲」物體落到晾衫竹上，急急向區議員求助。 從網上影片可見，「白色拉絲」份量不算多，但看來頗為濃稠。有網民笑指是「蜘蛛俠（蛛絲）」、「有異形」。幸經管理處了解後，發現原來是一名大約1歲的小朋友將白膠漿倒落窗外簷篷，再流到晾衫竹上，引來一場虛驚。

葵涌石籬（二）邨有居民發現樓上簷篷流下神秘白色拉絲，經調查後，證實是有小童將白膠漿倒落窗外簷篷所致。（區議員林紹輝提供影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO



葵青區區議員林紹輝向《香港01》表示，葵涌石籬（二）邨有居民發現樓上簷篷流下神秘白色拉絲，導致晾衫竹「中招」，多處地方變白，由於不知拉絲是什麼物體，所以不敢清走，遂同時向林及管理處求助。

管理處即時派員到樓上單位了解，但前晚無人應門；至昨早再次派人上門調查，發現屋內一名大約1歲、剛學懂自行走路的小朋友，趁成年人不為意時，貪玩將白膠漿倒落窗外簷篷，繼而拉絲式流落樓下晾衫竹。樓下住戶知悉事件後，輕易清走白膠漿。

林紹輝指出，邨內過往都曾有兒童貪玩將玩具及大人化妝品扔落街，慶幸無人受傷，而倒白膠漿則是第一次發生。他指根據過往經驗，雖然房署不會就小童亂拋物件而對住戶扣分，但家長必須時刻留意子女行為，以免發生意外。

拉絲短片真相未明前，吸引不少街坊討論，有人留言指「好驚我都中招」，亦有網民形容是「有異形」、「蜘蛛俠」，意指白膠漿拉絲儼如蜘蛛俠噴出的人造蛛絲。

（綜合）