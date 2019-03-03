【激多圖】美國索爆年青網球員IG爆紅　網民冧爆：我覺得戀愛了

美國一名只有14歲的女網球運動員雷恩（Makenzie Raine）在網上火速爆紅！她之所以突然晉身網紅，全因她年紀輕輕已經擁有超高顏值，迷倒不少人，因為擁有驕人的身段，她偶然也會兼職模特兒。雷恩經常都會在自己的IG上分享訓練時或日常生活的照片，吸引大批網民的熱烈回應，相當受歡迎。

14歲的雷恩（Makenzie Raine）是一名美國網球運動員，由於樣子標緻及體態良好，所以亦會擔任模特兒。（IG「makenzie_raine」圖片）

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雷恩來自美國明尼蘇達州，是美國網球組織（United States Tennis Association，USTA）的年青球手。雷恩暫時未有參與過任何國際賽事，不過她「未出賽先出名」，IG上已經有超過3萬名粉絲，追蹤她的動態。

雷恩（Makenzie Raine）不時上載她進行網球訓練時的照片。（IG「makenzie_raine」圖片）

一頭金色長髮的雷恩在IG上的照片大多都是訓練時的照片，除了樣子標緻之外，她訓練時都十分落力，姿勢有板有眼。雷恩有時亦會被邀請做模特兒，拍攝寫真，雖然年紀輕輕，但她已駕輕就熟，在鏡頭前擺出不同Pose，都顯得十分自然大方，大騷美好身段。明尼蘇達位於美國北部，冬天時都會下起大雪，雷恩戴上冷帽及穿厚褸在戶外玩雪的照片，更是使不少網民神魂顛倒。

雷恩（Makenzie Raine）間中會擔任模特兒，拍攝寫真。（IG「makenzie_raine」圖片）

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雷恩分享照片的同時，都會附上一兩句名句或是格言，所以網民除了留言大讚雷恩是一名美女之外，亦都會與雷恩互相鼓勵，一起為人生努力奮鬥！