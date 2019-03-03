連登仔稱做地盤月入12萬元　網民︰恐意外多　工會︰跟指引保平安

「年輕人，究竟有乜嘢動力驅使你喺暴雨下工作呀？係愛，定係責任呀？」、「係窮呀！」去年一段瘋傳短片，說出年輕地盤工友為錢而投身建築業，今日則有連登巴打發帖指出，自己由中三開始在地盤工作，現年24歲已做到判頭，月賺12萬元，收入遠較其他同齡大學生高。樓主更列出投身建造業的四大好處，大讚有前景有「錢」途。惟有過來人表示，自己在地盤工作2年期間腰部受傷，至今未癒；亦有網民重提近日發生奪命工業意外，直指建造業傷亡意外多，身體一有勞損就手停口停。 有熟悉地盤工作的工會人員指，香港未來有大量基建規劃，保證建造業有工開、有前景，只要資方願意締造安全環境，工人亦跟足指引，就可以減少意外。

有地盤工人憑一句「係窮呀」說出同行工作辛苦但都要繼續做的心聲。（網上影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有巴打在連登討論區發帖，指自己由中三開始在地盤工作，累積經驗及人脈，現年24歲已做到判頭，月賺12萬元，相比起昔日同窗剛剛大學畢業，自己的收入遠遠高過他們。

樓主更列出投身建造業的四大好處︰

1. 建造學院開辦免學費課程，而且每月有3000多元津貼，只要有志入行就可以報讀，相比起申請資助貸款大學生，讀完4年大學，仍要負擔數十萬元貸款

2. 起薪點較其他工種高，日薪大約1000元，建築工人多勞多得，賺得更多

3. 做地盤等同免費健身，可以「練到好大隻」



4. 建築工人多數直腸直肚，「唔會帶面具做人」，甚少有辦公室政治

工聯會副會長兼香港建造業總工會會務顧問周聯僑表示，24歲做判頭月賺12萬元並非不可能，而工人必須做足安全措施，以減低風險保平安。（資料圖片）

以一般中三學生年約15歲計算，樓主可能已投身建築業約9年。而帖文引起不少網民討論，有過來人指「中五畢業嗰時，個想法同樓主一樣，做咗2年就整親條腰，到而家都未好返，搞到以後唔使踏入建造業」；亦有人重提近日就有一宗奪命工業意外，指地盤傷亡意外多，「搵幾多你有冇命享先？加上身體勞損一做唔到嘢就炒」，其至有人質疑樓主「24歲有幾多本做判頭呀？」，懷疑他的說法的可信性。

工聯會副會長兼香港建造業總工會會務顧問周聯僑表示，政府宣布的「明日大嶼」計劃、近年繼續興建公屋及私樓等工程，已經保證到未來日子建造業有工開、有前景。他直指24歲做判頭月賺12萬元並非不可能，而現時全港有大約48萬建築工人，一半是50歲或以上，極需要新血入行，而且需要知識型人才利用科技改善工程效率。

談及有網民認為建築業是高風險行業，周聯僑表示，每個行業都有一定風險，而年輕人一般投身建造業，都捱不住搬運等體力勞動工作，亦可能抵受不住日曬雨淋，如果不想辛苦及避免受傷，工友應該按足搬運課程指引，先進行熱身運動，搬運時踎低、腰挺直、用手力，必要時用手推車等工具輔助，就可減低勞損風險。另外，他亦建議工友可於12月入行，慢慢習慣工作環境，至7、8月時就能抵受到酷暑。

周更強調，除了要工人跟足安全指引、做足安全措施之外，僱主亦要提供安全環境，包括提供足夠設備，監工更要時刻在地盤監督，確保工友安全，只要三方充份合作，建造業雖有風險，但是相對安全，可減少很多工業意外。

（綜合）