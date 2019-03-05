19歲嫩媽糖尿病猝死　男嬰伴屍兩日　呆望亡母影片即停喊

蘇格蘭19歲嫩媽紐蘭茲（Courtney Newlands）由於接連兩日音訊全無，家人非常憂心，於是報警求助，警方到達紐蘭茲的寓所時，發現她躺在沙發上失去知覺，而她僅5個月大的兒子德克蘭（Declan）就在她身旁。當局目前仍未確定紐蘭茲的死因，但專家估計她是因第一型糖尿病（Type 1 diabetes）不治。

身旁遺葡萄適和胰島素

紐蘭茲習慣每天都會和她的媽媽及家姐聯絡，但近日一直未有她的消息，致二人非常擔心。43歲的媽媽洛蘭（Lorraine）稱：「我最後一次與她網上談話是在周四晚上。她說患上了感冒覺得不適，於是我叫她打電話給護士求助，然後她傳給我一張德克蘭的相片便再無回音。」

洛蘭指出：「第二天我們發給她的電郵和訊息都沒有回覆，當刻我已有種可怕的感覺，於是叫女兒去報警，紐蘭茲家中沒有人回應，也聽不到嬰兒發出的聲音。隨後警方告訴我紐蘭茲已經在屋內死去兩日，一直沒有人發現她，她躺在沙發上，身旁放着一樽葡萄適（Lucozade）和一些胰島素。」

在告訴媽媽自己感不適後，紐蘭茲即失去聯絡，兩日後被發現倒斃在寓所。（Facebook圖片）

近年病況越來越嚴重

警方當日立即把紐蘭茲和男嬰被送到醫院搶救，男嬰雖然嚴重脫水，但依能救活，留院兩日後已回家；可惜紐蘭茲回天乏術，經過驗屍，估計她是在2月19日至20日期間因第一型糖尿病（Type 1 diabetes）不治，但確實死因仍有待進一步調查。

洛蘭透露，紐蘭茲4歲就被診斷出患糖尿病，「這對她來說很難捱，人人都以為糖尿病很容易對付，但其實不易。每日都要進行檢查，不能想吃甚麼就吃甚麼，有家人患這個病的話你就會明白。我一直以來照顧她，但近幾年她的情況越來越嚴重，曾經因此而連續四次致電醫院求助，那時已知道有些不妥，她不能起床，而且不停翻白眼。」

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兒子天生只有一個腎

洛蘭指出，紐蘭茲去年和前年都曾因為糖尿病而小產，懷上德克蘭時已變得非常虛弱，為了拯救她一命，結果較預產期提早兩個月進行剖腹生產，「德克蘭只有一個腎臟，這情況可能和早產有關。他在醫院逗留兩個月後，情況才見好轉。」

如今女兒的死因未明，只留下兒子給家人照顧，洛蘭謂：「這對我們影響很大，因為我們完全不知道發生甚麼事。實在令人遺憾；某德克蘭大哭，當我播放紐蘭茲的影片時，他馬上停止哭泣，只是呆呆的盯着螢幕。我們會繼續播放這些影片，好讓他感到紐蘭茲仍在身邊。」