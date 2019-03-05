【本土創作】連登絲打自畫公雞插圖　詼諧式「你問我畫」一夜爆紅

近日連登討論區有一「你問我畫」的帖文非常受歡迎，不少巴絲打為了一隻公雞而著迷，更大讚牠夠「盞鬼」。原來此可愛「雞先生」的誕生出自絲打「吉吉」的手筆，她向《香港01》坦言從未想過會受大批巴絲打支持，「無你哋無雞先生，感激所有巴絲打。」

近日連登討論區有一「你問我畫」的帖文非常受歡迎，不少巴絲打亦為了一隻公雞而著迷，更大讚牠夠「盞鬼」。（作者吉吉授權提供，ig@mrchickenhk）

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吉吉現時做文職，她形容自己：「我外表22歲，內心三個月大。」她稱就讀大學時開始對插畫產生興趣，「因為其實我本身鐘意講故事，但用插畫形式講出嚟，會比較冇咁沉重」。

其實吉吉過去2年亦有斷斷續續畫插圖，「本身只係畫完自己睇，前幾日突然太無聊先開post」。她指出，「雞先生」的插圖已設計了一段日子，本來只想與朋友分享，但發現愈畫愈有趣於是放上網。

吉吉坦言從未想過會受大批巴絲打支持，「無你地無雞先生，感激所有巴絲打。」（作者吉吉授權提供，ig@mrchickenhk）

吉吉稱畫「雞先生」其一是發現沒有太多卡通或插畫以公雞做主角，其次是現時網上對「雞」的印象大多都是負面，「通常都係鬧人用，所以想用黑色幽默嘅方式去講雞嘅故事，可以改變吓雞嘅形象」。她續指：「如果因為雞先生一個角色而改善連登上兩性衝突同減少戾氣，我都會覺得係一件好事。」

現時「你問我畫」的方式受到大批巴絲打歡迎，帖文更獲逾3700個「正皮」。吉吉當初在帖文的一句「有咩想隻雞做」，隨即引起一批巴絲打的「抵死」回覆，她於是藉此把「雞先生」cosplay做各種連登熱門人物，包括譚仔姐姐、「PUBG」槍戰遊戲角色等，帖文及插畫瞬間爆紅。

吉吉藉此把雞先生Cosplay做各種連登熱門人物，包括譚仔姐姐、「PUBG」槍戰遊戲角色等。（作者吉吉授權提供，ig@mrchickenhk）

吉吉坦言其實構思與搜集資是最困難的部分，「畫出嚟未必耐，但花時間諗點表達耐。」她解釋首先要找真實圖片，再構思如何簡化當中意思，然後再落筆畫，「因為係簡筆畫，你好難擺太多細節」。她續稱：「有張係畫肥屍大隻，個背景係好多『正字』，顯出畫梗一個成日捉正字嘅人（雞）。」

問到吉吉暫時最滿意的作品，她稱是「雞先生」自畫像。（作者吉吉授權提供，ig@mrchickenhk）

問到暫時最滿意的作品，她稱是「雞先生」自畫像。為了讓更多人認識「雞先生」，她甚至開設Instagram上載所有插圖，甚至在限時動態用「雞先生」的身份與網友互動。

插畫現時雖然只得「雞先生」出場，但吉吉解釋其實有其他角色，「例如已經出場過嘅烏雞，同時都構思咗『雞先生』有三個跟班『三隻小雞』，係『雞先生』唔小心訓訓吓覺孵咗佢地出黎，所以認『雞先生』做老大。」

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對於「雞先生」一夜爆紅，吉吉坦言是意料之外，「依家好多巴絲都好鐘意『雞先生』，佢哋都會inbox同我講返佢哋睇完好開心呀，甚至叫我出sticker或者繼續寫落去。」她續稱：「未來我會繼續畫，例如畫短篇同長篇嘅雞先生日常生活故事，同埋畫吓whatsapp 同Telegram sticker。」

（連登討論區）