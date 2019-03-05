嫁同性戀人被迫扮女人　日做家務18小時　英漢逃魔掌成變裝皇后

英國曼徹斯特（Manchester）29歲印度裔男子辛格（Roy Singh）曾經愛上一名男子，雙方甚至決定共諧連理，但對方父母不想其他人知道兒子是同性戀，於是要求辛格在婚禮當日打扮成女人，豈料婚後他被迫繼續扮女人，還受盡「夫家」的虐待和折磨長達9個月。

辛格是一名印度裔錫克教徒，18歲時愛上了一名男子，後來還跟對方前往倫敦「見家長」表明結婚的意願。辛格說：「我被要求在婚禮當日打扮成女人，既要戴假髮，又要穿高跟鞋和化妝，以說服賓客他們的兒子不是同性戀。」婚禮當日約有450人出席，辛格很害怕被人發現是男兒身，巨大的壓力使他差點暈倒；「夫家」則聲稱他是一名孤兒，因此沒有親屬出席婚禮。

辛格曾與一名男子結婚，然而對方父母為了隱瞞兒子是同性戀，竟迫他在婚禮上扮成女人。（Youtube截圖）

被改名Lucky兼強迫減肥

婚禮後，辛格本以為可鬆口氣，沒想到他還被改名為「Lucky」，要繼續穿女裝示人。辛格說：「家婆開始稱呼我為媳婦。有次當我穿拖鞋下樓梯，一副完全沒有打扮的模樣，她就說我要時刻保持女性姿態，以後不許再穿成這樣。」

此外，岳母還把他當成家中的奴隸，不但不讓他見「丈夫」，每天更要他做18個小時家務，且嫌他太過肥胖，規定他每日只能吃一碗維多麥（Weetabix）的麥片，以及一杯Smoothie（奶昔／沙冰），甚至不讓他去洗手間，使他經常便溺在衣服上。

辛格的父母在Facebook看見兒子結婚的相片後，對他打扮女人非常不滿。辛格說：「我父母完全無法接受，並告訴我以後不要再回家了。」

+ 4 + 3 + 2

逃離「夫家」流落街頭

經歷9個月受盡折磨的生活，辛格終於鼓起勇氣逃離「夫家」，流落街頭；4個月後，他得悉「前夫」竟然準備迎娶另一名女子，使他傷心欲絕，「我穿回我的婚紗，割脈投河自殺」，幸好有途人及時出手拯救，並把他送到醫院急救；辛格的父母收到他入院的消息後趕往醫院，後來更把他接回家照顧。

如今辛格成為了一名變裝皇后，形容這樣有助他主宰自己的身分，而「前夫」也透過傳媒向他表示歉意。辛格憶述那9個月的生涯使他暴瘦，如今仍猶有餘悸。