榴槤大王千萬泰銖10車1屋徵女婿　首要夠勤奮　夢想男爭瞓金枕頭

泰國南部春蓬府（Chumphon）榴槤大王洛通（Anont Rotthong，音譯）上周六（2日）在Facebook替26歲女兒肯斯塔（Kansita Rotthong，音譯）招親，洛通沒有要求未來女婿「門當戶對」，甚至會送給中選者1000萬泰銖（約247萬港元）現金、10輛汽車、一間大屋和兩個榴槤專賣場，隨即吸引大批男子爭相應徵，令洛通應接不暇。

擁中國中山大學碩士學位

洛通從事買賣榴槤生意逾20年，在春蓬府擁有兩個榴槤專賣場，育有兩子兩女，除了小女兒肯斯塔外，其他子女都已婚。

洛通日前透過Facebook替愛女徵婚，「任何懂得如何購買、選擇並從果園中收割榴槤者，都有資格拖我女兒的手。我不求一分一毫的禮金，甚至會給予1000萬泰銖現金、10輛汽車、一間大屋、兩個榴槤專賣場，還有我這名從易三倉大學（Assumption University）榮譽畢業，並在中國中山大學（Sun Yat-sen University）取得碩士學位的愛女。」他同時上載肯斯塔的照片，以及「晒出」家中大量的黃金飾物和現金，以證明有能力兌現承諾。

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「起初以為爸爸在開玩笑」

在接受當地媒體訪問時，洛通強調並非開玩笑，因為如果他再等下去，愛女可能會錯過適婚年齡，自己已預備好退休，希望把榴槤生意傳給下一代，讓他可全心全意投身佛牌生意。

洛通說：「我的女婿一定要是個好人，而且不能好賭，最重要的是要勤奮上進，真心愛我的女兒」。他表示，未來女婿不需要很有錢或擁有高學歷，因為他自己也是白手興家，所以希望給勤奮耐勞的人一個機會。

對於父親的做法，肯斯塔沒有反對，認為對她來說，一個既勤奮又愛她家人的男人已經夠好了，「起初我也以為爸爸在開玩笑，但原來他對此非常認真。我和其他兄弟姊妹都尊重他的決定」。目前已有大批男子透過facebook及電話與洛通聯絡，令他忙於專心揀女婿。