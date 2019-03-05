連登仔玩歌詞接龍　集體創作變港鐵站名《逼得太緊》：元朗知錯

「元朗知錯，坑口乃念最初」，有網民日前在連登討論區發帖，題目和內文都只有這句「歌詞」，什麼也沒有說，但醒目的連登巴絲們憑一句已知樓主心，紛紛留言集體創作，大玩歌詞接龍，用港鐵站名「塞進」吳雨霏（Kary）的歌曲《逼得太緊》，重新改詞，令這高質帖文成為「有聲post」。

有網民日前在連登討論區發帖，題目和內文都只有這句「歌詞」，引發其他巴絲打集體改詞。（連登討論區截圖）

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網民創意無限，早前facebook專頁「十萬個激嬲女友的理由」的一則帖文，有網民在留言欄改寫《終身美麗》的歌詞，變成「岳飛可終身美麗」，結果一呼百應下，其他網民開始接龍，造就三國人物版《終身美麗》的誕生。有網民昨晚（4日）在連登討論區亦想再玩歌詞接龍，發帖留下一句看到已忍不住唱出來的歌詞，正是將《逼得太緊》中的「如我知錯，可否乃念最初」，改為「元朗知錯，坑口乃念最初」，下個巴打則延續創意，留下「太古都快樂過」，繼而「要奧運懲罰我」、「西灣河」。

按圖即看港鐵站名《逼得太緊》全首歌詞：

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結果帖文上載不足半天，已改好整首歌詞，並獲得近2000個讚好，不少人大讚強帖，「忍唔住跟住佢嗌出嚟」、「笑到癲」，又指網民改詞「好啱音」，亦有人笑言將「怎可」改成「西灣河」一句最厲害，「呢個係精髓」，有網民則將歌名改成「逼得香港太緊」。