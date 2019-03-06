媽媽腹中親密無間出世後分床瞓　1%罕有twins重聚　妹妹攬實家姐

澳洲墨爾本一對早產雙胞胎姐妹出生後被送入深切治療部，她們一直分開睡在兩張床，無法觸碰對方；過了27日，小姐妹終可在出世後首度團聚，她們在媽媽懷中本能地擁抱和牽手，畫面令人感動！

僅一半機會懷至6個月大

新手媽媽樂安妮（Ann Le）懷孕14周時得知，腹中不僅是一對同卵雙胞胎姐妹，且是屬於當中罕見的1%──單絨毛膜單羊膜類（monochorionic monoamniotic，簡稱MoMo或Mono Mono），即兩個胎兒共用一個胎盤和羊膜。由於雙胞胎之間沒有阻隔，容易發生臍帶互相纏繞導致缺氧，存活至6個月的機率只有50%。

醫生本打算在樂安妮懷胎8月後，替她進行剖腹生產，但在懷孕至7個多月，發現其中一個胎兒情況有異，於是進行緊急手術。

小姐妹出世27日後終首次團聚，妹妹本能地伸出左手抱家姐。（Instagram @momotwinexperience）

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母：永不會忘記那一刻

1月26日，奧利維婭（Olivia Poon）和佐伊（Zoe Poon）平安來到這個世界，但由於是早產嬰，許多身體機能都尚待加強，所以一出生就被送到新生兒深切治療部；而為了避免她們挪動時令導致對方窒息，加上呼吸器的喉管很短，小姐妹一直分開睡在相隔3米的兩張床上。

小姐妹的情況在27日後穩定下來，終於能夠聚首。樂安妮憶述：「他們先把奧利維婭放到我懷裏，輪到佐伊的時候，她伸出左手似在擁抱家姐。當時我不禁落淚，我永遠也不會忘記那一刻。」

（每日郵報）