台男踩單車摔倒失生殖能力　控政府設計渠隙太闊獲賠6百多萬台幣

台中市民鄭男4年前騎腳踏車行經龍井區遊園北路，因水溝蓋與水溝蓋間的縫隙大，車輪胎陷入縫隙摔重傷，致頸部以下肢體無知覺、男性生殖功能喪失，提告要求政府賠償，台中市政府建設局辯稱水溝蓋設置符合規定，台中地院認未設置警告標誌，影響行車安全，判決台中市府建設局給付鄭男617萬餘元（約157萬港元）。得上訴。

台中地院。（聯合新聞網提供）

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從事汽車精品零件販售的鄭男（41歲）2015年6月2日晚間，騎自行車行經台中市龍井區遊園北路，騎過橫跨道路的格柵板水溝蓋組合時，因水溝蓋與水溝蓋間的縫隙過大，自行車前輸陷入縫隙，致他往前摔飛，當場四肢無知覺。

經醫院進行頸椎骨融合手術，鄭男仍頭部以下肢體無知覺，男性生殖功能喪失，醫院認定「中樞神經系統機能遺存顯著失能，終身無工作能力，為維持生命必要的日常生活活動尚可自理者」、「膀胱括約肌所致之尿失禁者」，因此提告要求政府賠償。

台中市政府建設局辯稱，本件水溝蓋屬格柵型的道路排水設計，水溝長100厘米、寬70厘米，水溝蓋間的接縫處僅2至3厘米寬，最寬處未逾水溝蓋格柵孔寬度，設置均符合規定，並無欠缺。

承審法官認為格柵板水溝蓋間的縫隙，既有可能使來往的自行車車輪陷入，又未設置警告標誌，足以影響行車的安全，已不具備通常應有的狀態及功能，即是公共設施設置及管理的欠缺，在此狀況下，致機車騎士受傷，即具有因果關係。

法官審酌，鄭男發生事故時年僅37歲，因本事故無妄之災，受有頸椎第三及第四節外傷性椎間盤突出併脊髓損傷，並因中樞神經系統機能遺存顯著失能，造成後遺症，終身無工作能力，所以判決台中市政建設局給付鄭男617萬餘元。

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