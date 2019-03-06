媽媽愛上奧斯卡影帝Rami Malek　網民：因為見到佢諗起屋企隻狗

奧斯卡金像獎頒獎禮上周舉行，埃及裔美國影星Rami Malek（雷米馬利克）憑《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）奪得最佳男主角，瞬間大吸千萬粉絲。不過喜歡的理由有很多，有外國網民就分享其母親愛上Rami Malek，竟然是因她們家的小狗跟影帝有幾分相似，這原因令人哭笑不得，有網民更指「看過圖就分不開他們了」。

有外國網民分享母親愛上Rami Malek，竟然是因她們家的小狗跟影帝有幾分相似。（Twitter「6rineh」截圖）

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外國網民上周三（27日）在Twitter發文，指其母親近日愛上Rami Malek，「因為Rami令佢想起我哋隻狗」，然後貼上分別是Rami和狗狗的照片，只見兩者的雙眼都是圓碌碌，眼珠稍稍凸出，乍看之下的確有幾分相似。

不少網民都分享自己的愛犬，稱一早已認為牠很像Rami Malek。（Twitter「6rineh」圖片）

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帖文隨即引起熱議，上載至今已逾4萬次轉發，近14萬個讚好。網民一看照片頓時產生共鳴，有人建議樓主應為愛犬開一個Instagram帳戶，但將牠改名為Rami，保證人氣急升；亦有網民問樓主有否訂購一個「小金人」給牠，結果樓主真的替拿着小金人的愛犬拍照，更「神複製」了Rami領獎下台時跌倒一刻的表情，非常爆笑。

（Twitter）