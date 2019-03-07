【良心何在】小球迷治癌善款遭母挪用　網上豪賭花光百萬元

英國一名母親挪用患癌兒子的治療基金，將當中10萬鎊（約100萬港元）花在賭博上，她周一（4日）認罪，獲准保釋候審。

愛隊球員球迷慷慨解囊

距離兒子去世不足兩個月，32歲的沃斯利（Stacey Worsley）終在周一承認詐騙。她的兒子托比（Toby Nye）在2017年年僅4歲就確診患上罕見的神經母腫瘤（neuroblastoma），需要接受昂貴的治療，家人於是發起眾籌，希望獲20萬鎊（約200萬港元）的醫療費用。

由於托比是列斯聯足球隊（Leeds United）的球迷，球隊和其他球迷得悉事件後，紛紛捐出了大筆善款，令到善款順利達標。

托比在抗癌期間得到列斯聯足球會的支持，一場慈善賽中更以球會「吉祥物」身份出場。（影片截圖）

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警從賭博網收回全數善款

當日治療後的初步測試結果顯示，托比的骨髓已沒有癌細胞，但不幸的是，他之後又被診斷出患有腦腫瘤，只有6歲的托比終在今年1月12日去世。

身為托比醫療善款受託人的沃斯利卻被發現，在2017年1月至2018年3月期間，挪用了10萬鎊（約100萬港元）花在網上賭博。警方表示，已經從賭博網站收回全數善款，以及着手退還給捐款人，而沃斯利的罪行並未影響兒子過去的治療。

列斯聯發言人稱：「列斯聯球迷、球員和員工捐給托比的所有款項一直由球會獨立管理，確實用於托比的治療。」

（綜合報道）