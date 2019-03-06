【關公災難】3月推港人感恩月撞正維修　網民怒轟　昂坪360延優惠

東涌纜車昂坪360昨公布將3月及6月定為「港人感恩月」，身份證有「3、6、0」其中兩個數字即可免費搭，明明推優惠卻變成公關災難，因為3月優惠撞正年度大維修，昨日（5日）公布但今日（6日）會停駛至本月26日，被網民批評「唔明有幾感恩」。對於網民反彈，昂坪360指是基於安全而維修，但3月優惠會延長至4月10日，6月份亦不會有定期維修。

昂坪360昨（5日）宣布， 3月及6月訂為「港人感恩月」，每年這兩個月，港人若身份證分別有「3、6、0」其中兩個數字，可免費乘搭來回昂坪纜車標準車廂，惟昂坪360早已定了今年3月6日至26日停駛作保養維護。（昂坪360網頁截圖）

昂坪360宣布， 3月及6月訂為「港人感恩月」。（昂坪360網頁截圖）

昂坪360昨宣布， 3月及6月訂為「港人感恩月」，每年這兩個月，港人若身份證分別有「3、6、0」其中兩個數字，括號內號碼亦計算，在售票處出示後則可免費乘搭來回昂坪纜車標準車廂，每日有1000個名額，而同行朋友亦可享有折扣優惠，如集齊「3、6、0」，可獲得價值20元的禮品店現金券。

不過，其實昂坪360早已定了今年3月6日至26日停駛作保養維護，即昨日獲知消息，今日也未能享受優惠，而在維修時會以不收錢的「360大嶼山海陸導賞團」替代「免費搭」。

不少網民大感不解，質疑為何明知撞正維修期，卻推感恩月優惠，即3月真正可免費搭的日子只有27至31日，批評「有=無」，可說無心兼無誠意，好事一宗卻變成公關災難，紛紛到其fb專頁留言狠批。

網民怒轟昂坪360港人感恩月安排

昂坪360推港人感恩月優惠，卻撞正3月年度大維修，網民紛紛湧至其fb專頁怒轟，質疑優惠無心兼無誠意。（fb專頁「昂坪360纜車 Ngong Ping 360 Cable Car」截圖）

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有網民留言「唔知你管理層玩嘢，定marketing玩嘢」，又戲言「其實得幾日就唔好講到成個月咁啦」，亦有人諷刺問會否6月又要再維修，另一網民即覆不維修卻會遇上颱風，即同樣搭不到。

亦有市民嘗試網上報名參加「360大嶼山海陸導賞團」，沒料原來要48小時前登記，計及昨日才公布，忍不住反問「真係要坐時光機，先報到今日嘅團」，批評種種安排都令人氣結。

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面對網上群情洶湧，昂坪360今日亦順應民意把3月的優惠期延至4月10日。昂坪360回覆《香港01》指，公司在年初已公布纜車定期維修保養時間表，6月沒計劃進行維修。

昂坪360又公布3月感恩月會延長至4月10日，符合資格的乘客可於3月27日至4月10日及整個6月，免費乘坐來回昂坪纜車標準車廂及享有其他優惠。被問到為何推優惠卻選正維修月，發言人只重申是為安全而按時進行維修。