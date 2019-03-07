視之為「惡魔之子」多番虐待　狠父公園棄男嬰　遺體至今未尋回！

澳洲昆士蘭省的51歲父親辛普森（Shane Arthur Simpson）在2007年5月，把僅22個月大的兒子邦德（Baden Bond）遺棄在布里斯班南部洛根河（Logan River）附近一個僻靜的公園，警方至今仍未能找到邦德的遺體。辛普森近日出席布里斯班最高法院的審訊，承認殺害邦德，並表示自己當時受藥物影響，整個人頭昏腦脹，覺得兒子「太難照顧」，對他來說是個重擔，於是把兒子獨留在漆黑的公園，任由他靜待死亡。

邦德剛出世體內就被驗出含有甲基安非他命（methamphetamine，俗稱「冰毒」），這使他及其他兄弟姊妹都要被迫前往官方的兒童護理中心接受照顧，辛普森和妻子迪娜（Dina Colleen Bond）因此覺得是邦德連累了其他子女，對他心生厭惡，甚至視他為「惡魔之子」。

一年後，所有孩子回到辛普森夫婦身邊，但自此邦德卻飽受虐待，房門不但長期被鎖起，窗口更全被噴黑，難有接觸陽光的機會，狠心父母甚至不替他換尿片，致其全身充滿屎尿味；辛普森又經常用粗言穢語辱罵邦德，說他「除了麻煩，甚麼都不是」。

辛普森在2007年5月決心把邦德拋棄，檢察官波爾（Danny Boyle）指出，當日辛普森在公園中給邦德一個擁抱，然後把手放在邦德的額頭上，聲稱非常抱歉，隨即駕車離去；辛普森稱，這樣做是希望有其他人會發現邦德並照顧他。

拋棄邦德後，兩夫婦在同年8月搬至新南威爾斯州（New South Wales），每當有人問及邦德的去向，迪娜就會訛稱他與親人待在一起或在寄養家庭中，警方經多番調查後才揭破其謊言，因為在過去10年從未有邦德上過學或看醫生的紀錄。

辛普森2016年終於坦承拋棄邦德，警方於是正式起訴兩夫婦。如今辛普森已承認犯下誤殺罪，而迪娜亦承認自己是幫兇，法庭稍後將宣判刑期。