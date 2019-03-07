近年愈來愈流行偽娘文化，不少男生愛打扮為女生，有時甚至比真正的女生還要漂亮。近日一名泰國大眼正妹敏特菈（Mintra Dingdong），在facebook專頁上載多張在泳池邊的密實泳照，詎料有眼利的網民卻發現，敏特菈的下半身褲檔位置凸起，乍看外型跟男生的性器官相似，隨即引起大批網民熱議及瘋傳照片，質疑她究竟是男生或女生。為解答網民心中疑問，敏特菈終於出面回應！

泰國大眼正妹敏特菈早前在fb上載一系列泳照，獲不少網民大讚可愛，惟有眼利的網民卻發現其褲檔位置凸起，一度懷疑她真正的性別。（Mintra Dingdong fb圖片）

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今次引起網民哄動的女生，是泰國大眼正妹敏特菈（Mintra Dingdong），其外型清純甜美，青春無敵，舉手投足都散發甜到漏的少女味，在網上人氣爆棚，其fb專頁擁18萬粉絲，風頭一時無兩。她日前在fb上載一系列泳照，相中她穿上兩件頭的密實泳衣，在泳池邊嬉戲，其無辜大眼的表情，瞬間吸引超過1萬名網民讚好，詎料有眼利的網民卻發現，敏特菈的泳褲內竟藏有「巨大凸起物」，令不少網民一秒心碎，驚呼「原來敏特菈是男兒生！」

敏特菈外型清純甜美，青春無敵，加上一雙無辜大眼，輕易俘虜逾18萬名粉絲。（Mintra Dingdong fb圖片）

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敏特菈的「凸起」照引起大批網民熱議，有人不能接受其身材及外型的反差，亦有網民表示在過往的照片中，未有發現敏特菈下身有任何奇怪特徵。

敏特菈事後親自拍片澄清自己是女生，更公開製作「巨大凸起物」的過程

眼見網民爭持不下，敏特菈只好親自拍片澄清，「我真的是女生啦！」又公開製作「巨大凸起物」的過程，她先將一條短褲捲成條狀，再用扣針固定位置，最後塞入泳褲中。她坦言今次只是惡作劇，想跟大家開玩笑，並沒有惡意及性別歧視的意思，並希望外界保持尊重，她認為無論男生、女生或第三性，都有權選擇裝扮成女生或男生，「一切都是個人自己」。

（綜合）