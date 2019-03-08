【投胎之道】內地富二代零用錢過百萬　直播曬「媽媽送我一條街」

100萬元可能是港人辛苦儲了數十年才有的血汗錢，但對內地富二代來說，可能只是媽媽給的一次零用錢！最近內地一名網紅「韓笑」在微博爆紅，因為她在直播中透露稱「媽媽送了我一條街」，又分享媽媽給她的零用錢，一次就有100萬人民幣（約117萬港元），富裕的生活羨煞旁人。能夠炫富到如此程度，皆因她的父親是人稱「寧波首富」的韓彭軍。有網民就笑言：「學會投資沒用，學會投胎才有用。」

韓笑常在微博分享日常生活，包括和名車合影。（「韓笑脾氣很差」微博圖片）

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年僅24歲的韓笑是一名內地富二代，樣貌甜美，平日愛在微博分享超豪生活，又愛與名貴跑車自拍。日前她在直播中高興道，媽媽送了「一條街」給自己，原來實際上是16間店舖，雖然未知店舖具體位置，但有內地網民猜測，市值最少值數百萬，甚至上千萬人民幣。

韓笑常在微博分享日常生活，包括和名車合影。（「韓笑脾氣很差」微博圖片）

炫富需要財力，有報道指韓笑的父親其實就是有「寧波首富」之稱的韓彭軍，他身兼寧波市總工會黨組副書記及副主席，擁有寧波金光商場、金光煙酒等企業，韓笑自己則在微博寫上她是「寧波蜜芽貿易公司」的法定代表人。

韓笑日前分享，媽媽給她的零用錢達100萬人民幣。（「韓笑脾氣很差」微博圖片）

另外，她又在微博上載手機轉帳訊息，只見有人一筆過存入100萬人民幣到她的戶口，她稱是媽媽給的零用錢，已經脫離常人認知。

她的富裕生活「刷新」許多網民的世界觀，大呼：「我從出生到現在，都沒看過這麼多錢。」又有人笑言，韓笑媽媽送她一條街，而自己爸爸亦送過「街」，不過是「小時候我爸只送我芝麻街」。

（綜合）