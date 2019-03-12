【出師未捷】催運麻雀戒指卡手指　中山男未開枱先向消防員求救

麻雀是國粹之一，不少人為了可以在四方城上大殺三方，都會使出各種奇招，例如拍膊頭、穿着紅底褲等等。近日內地有男子買了一隻上面刻有麻雀符號的戒指，希望打牌時可以旗開得勝，不過最後「出師未捷身先死」，他尚未開枱打牌「一家贏三家」，戒指就卡住手指，「求脫不得，求除不能」，更需要消防員鋸開戒指解救。

中山一名男子買麻雀戒指希望可以催運，不過在開枱之前，戒指就卡住手指，導致腫脹。（網上圖片）

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事發於昨日（11日）上午11時，廣東中山坦洲專職消防中隊有一名年約20歲的男子上門求救。他指左手無名指上的戒指無法脫下，希望消防員可以幫忙。

消防員發現男子的戒指非常特別，上面刻有一萬、九萬、一索、九索等麻雀。男子左手的無名指已經極度腫脹，經了解後得知情況持續數小時，所以要盡快取出戒指，以免造成嚴重傷害。消防員先利用鉗子進行初步處理，再用螺絲批在戒指和手指之間製造空間，方便角磨機將戒指鋸開，其間更需要輕微灑水，為戒指降溫。經過約10分鐘的時間，消防員成功鋸開戒指。

拍膊頭、穿着紅底褲及放書包，據說可以令到其他玩家「行衰運」，打牌時就會輸。（電影《嚦咕嚦咕新年財》截圖）

事後男子透露，被鋸開的戒指是新買的，希望戴上之後可以帶來好運，不料還未食糊就已經卡住在手指上。

（綜合）