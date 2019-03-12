毋忘初衷！　「港版羅拉」獲譚詠麟賞識拍MV　顏卓靈變小粉絲集郵

「港版羅拉」朱芊佩去年在香港、內地爆紅，獲網民封為「最美搬運工」，除在港獲邀出席銀行活動外，更被內地綜藝節目看中，分別獲邀拍攝節目《送一百位女孩回家2》及相睇騷《新相親大會》，人氣一時無兩。不過「羅拉」未有因走紅而轉行，反而繼續任職搬運工作，其堅毅精神獲圈中多位藝人賞識，樂壇前輩譚詠麟、林子祥、田蕊妮也邀請她合作，而顏卓靈日前也化身小粉絲，興奮與「羅拉」合照。

顏卓靈日前偶遇「港版羅拉」，她興奮得像小影迷主動集郵。（顏卓靈IG圖片）

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今年30歲的「港版羅拉」朱芊佩，幾乎每日身穿小背心、熱褲、爬山靴，面不改容手拉重達200斤搬貨，其外型及工作的反差，令她去年在網上爆紅，獲網民封為「最美搬運工」，連帶在內地也人氣急升。今年初，「羅拉」獲邀擔任相睇節目《新相親大會》嘉賓，大談戀愛經驗及擇偶條件，在尾聲更相睇成功覓得真愛。

不過「羅拉」走紅後，未有放棄原本工作，反而繼續任職搬運工自食其力，其堅毅精神吸引不少藝人賞識，當中顏卓靈昨日在Instagram上載跟「羅拉」的合照，笑言當時問對方可否合照，「她馬上說可以，還說不好意思衣服很髒」，顏卓靈坦言當時有點怕醜，但大讚對方是真女神。

林子祥亦邀請「羅拉」拍攝演唱會宣傳海報。（網上圖片）

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而身為樂壇前輩的林子祥及譚詠麟，亦分別邀請「羅拉」合作，早前林子祥為宣傳演唱會，「羅拉」就跟對方一同拍攝宣傳海報，她更表示是林子祥的歌迷，最愛在工作時聽對方的勉勵歌曲。

而譚校長則邀請「羅拉」拍攝新歌《移動人》MV，他表示有次在街上見過「羅拉」正在搬運貨物，當時很想跟她說聲加油，惟交通燈轉準備開車，無奈沒法下車跟她打招呼，而校長的新歌正講述都市人工作忙碌，每天在不同地方移動，他認為跟「羅拉」很貼切，「（她）有自我風格，不理會旁人目光，且享受現時的工作和生活模式」。

另外，去年田蕊妮亦曾邀請「羅拉」擔任節目《女人40》嘉賓，她坦言事前曾質疑關於「羅拉」報道的真偽，但訪問後卻大讚她是真女神，「並不是因為佢嘅外貎而是內心，好真實，善良」。

（綜合）