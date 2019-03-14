坐摩天輪驚呼「有飛機」　下秒撞上了　小姐弟嚴重心理創傷索償

現年21歲的澳洲女子安德爾（Amber Christine Arndell）與弟弟杰西（Jessie）在2011年到遊樂場乘坐摩天輪，豈料一架小型飛機直撞過來，嚇得安德爾失魂大叫。安德爾稱，意外對她造成嚴重的心理創傷，決定控告當地市議會及涉事的54歲機師考克斯（Paul Clarendon Cox）。

當年13歲的安德爾與9歲的弟弟杰西一起參加塔瑞（Taree）海灘狂歡節並乘坐摩天輪，呈堂片段顯示，二人正從摩天輪的最高逐漸往下轉，小型飛機突從遠方直衝過來，安德爾嚇得尖聲高叫：「快看！杰西，有一架飛機，有一架飛機，我的天，要撞上了，要撞上了！」

隨即一聲巨響，飛機已撞上了摩天輪，杰西驚慌地不停叫媽媽，又問「我們是不是會掉下去？」安德爾只好一邊安慰弟弟，一邊向地面的人求助，「請讓我們下來，我很不舒服。」

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機師事後懼怕尖銳物體

兩姐弟被困在摩天輪內數小時後才獲救，雖然身體沒有大礙，但心理卻遭到嚴重創傷，二人事後對於任何娛樂活動都心生恐懼，甚至曾萌生輕生念頭；涉事機師考克斯與32歲女婿羅恩（John Rowan）也沒有受傷，考克斯同樣聲稱患上創傷後遺症、恐懼症和憂鬱症，不時發惡夢，對尖銳的物體有強烈恐懼，甚至以為「鋼筆都會傷害他」，以及要盡量避免飛行。

安德爾決定控告當地市議會與考克斯，認為當局沒有將摩天輪建在距離飛機跑道必要的安全範圍內，而考克斯則無法安全駕駛飛機，要求精神賠償75萬澳元；考克斯也打算控告市議會，他批評當局應該知道摩天輪的位置對飛機是個潛在危險和障礙物，但就沒有關閉有關跑道；案件仍在審理中。