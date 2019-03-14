裸照脅威上床　「拒絕就畀妳家人睇」　網紅涉性侵未成年少女被捕

澳洲珀斯（Perth）一名20歲男子沉迷社交媒體，經常上j載自拍照且薄有名氣，他多次在Facebook結識陌生少女，然後出言恐嚇以取得裸照，繼而進行威脅及強姦；日前當局控告色男強姦、勒索、襲擊及禁錮一名14歲少女，他否認全部控罪。

被捕後吹噓是「百人斬網紅」

20歲男子賴恩（Rhian Ryan）慣用的犯罪手法為先在Facebook上物色未成年少女，將對方加為好友，然後隨着聊天尺度越來越大，賴恩就趁機索取裸照，得手後以此威脅少女與他發生性關係。

賴恩曾因性侵4名12至15歲的少女而被定罪，在2018年被判入獄至少10個月，當年他接受警方盤問時吹噓自己是「Facebook紅人」， 而且曾與上百名女子性交。

賴恩沉迷社交媒體，經常上載自拍且薄有名氣。（Facebook）

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33萬條FB訊息成證據

警方當日是在調查賴恩所涉及的其他案件時揭發這宗案件，周二（12日）開庭審理。2015年，賴恩在Facebook認識了一名14歲少女，二人開始聊天後不久，他就出言恐嚇稱，如果不傳裸照給他，就會找人打她。少女受驚下只好照做，賴恩其後揚言要將照片寄給她的家人，以及在網上發放，以此要脅女事主應約到他的家中。

少女赴約後拒絕發生性行為，隨即被毆打及強姦。她當晚遭禁錮及數度被性侵，最後趁賴恩睡覺時逃回家。警方搜查被告的Facebook時發現逾33萬條訊息，這些訊息成為了有力證據。

辯方律師則表示，賴恩承認與少女發生性關係，但是經過雙方同意，賴恩也沒有威脅要公開裸照。

（綜合報道）